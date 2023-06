Promo Aruba Fibra: navighi senza limiti a partire da 17,69 euro

Passa ad Aruba Fibra che è stata riconosciuta fra i brand con il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia nel settore connettività. Attivando online le offerte fibra di Aruba per la tua linea fissa di casa, puoi navigare senza limiti a partire da 17,69 euro al mese. Non hai costi di attivazione e con Stop & Go puoi mettere in pausa il tuo abbonamento per 30 giorni consecutivi ogni anno e ottenere lo sconto di una mensilità. Hai la possibilità di aggiungere al tuo piano tariffario anche dei servizi extra, come l’ indirizzo IPv4 statico, il router Wi-Fi e le chiamate illimitate nazionali ed estendere la velocità in download in fino a 2,5 giga.

Promo Fibra Aruba

Con l’offerta Fibra Aruba puoi contare su: una connessione internet illimitata fino a 1 giga, assistenza e chat H24 e un indirizzo IPv6 statico a 17,69 euro al mese per 6 mesi, dal 7° mese il canone è di 26,47 euro. Inoltre se vuoi puoi richiedere una serie di servizi aggiuntivi:

Router Wi-Fi, a noleggio 2,20 € / mese

Chiamate nazionali illimitate 4,00 € / mese

Indirizzo IPv4 statico 4,00 € / mese

Download 2,5 Gbps 7,00 € / mese

Upload fino a 1 Gbps 2,00 € / mese

La promo di Fibra Aruba è valida fino al 13/6/2023.

Promo Fibra All-in

Se vuoi ancora di più per il tuo abbonamento, puoi attivare l’ offerta Fibra All-in che prevede: una connessione internet illimitata fino a 1 giga, router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, assistenza e chat H24 e un indirizzo IPv6 statico al prezzo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, dal 7° mese passa a 29,90 euro. Puoi richiedere in aggiunta i servizi:

Indirizzo IPv4 statico 4,00 € / mese

Download 2,5 Gbps 7,00 € / mese

Upload fino a 1 Gbps 2,00 € / mese

La promo di Fibra All-in è valida fino al 20/6/2023.

Costi e altro

Per attivare il servizio sono necessari un documento di identità e un metodo di pagamento valido, puoi scegliere fra carta di credito, conto PayPal o addebito diretto su conto corrente. Niente costi di attivazione o di migrazione. La durata del contratto per entrambe le offerte è di 12 mesi, se cambi idea nei primi 30 giorni verrai rimborsato. Inoltre, ottieni sconti fino all’ 80% sui prodotti Aruba. Puoi disdire quando vuoi pagando 20 euro. Con Aruba Stop & Go hai la possibilità di risparmiare mettendo la connessione in pausa per 30 giorni consecutivi ogni anno.

