PROMO Eolo Più: Internet Flat a meno di 25 euro

La PROMO Eolo Più a 24,90 euro mensili continua ad essere proposta ONLINE senza vincoli. Attualmente, questa offerta per avere internet illimitato a casa è attivabile entro il 30 Aprile 2022.

La tariffa, inoltre, include gratuitamente per il primo mese i pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza che permettono di avere una velocità massima fino a 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload.

La promo, dunque, è disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono attivare internet a casa senza linea fissa. In alternativa, è disponibile per alcuni Paesi la copertura FTTH.

Vediamo ora nello specifico tutti i dettagli.

PROMO Eolo Più: Internet a casa da 24,90€ al mese

La promozione di Eolo prevede internet illimitato 24 ore su 24 con picchi di velocità massima raggiungibile stanziata a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload grazie al pacchetto +Intrattenimento o +Studio e Lavoro (entrambi inclusi gratuitamente per un mese), minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi utenza sia mobile che fissa in Italia e l’EOLOrouter incluso. Il tutto ad un prezzo chiaro e conveniente. Stiamo parlando di un canone promozionale pari a 24,90 euro mensili, anziché di 34,90 euro ogni mese.

Nel canone mensile sono inclusi gli addon extra che permettono di incrementare il download e l’upload della propria connessione. Stiamo parlando di +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Il primo, ad esempio, mette a disposizione dei coupon a scelta tra 6 mesi di Eleven Sports, 3 mesi di Amazon Prime oppure 12 mesi di PlayStation Plus.

Il secondo, invece, offre un’annualità di Microsoft 365 Personal con 1 Tera di spazio in cloud. Il terzo ed ultimo, invece, dispone di un antivirus per proteggerci dalle minacce online.

Costi ed altro

La Promo Eolo Più non ha alcun contributo da sostenere inizialmente. Inoltre, la tariffa in questione non ha vincoli ed è una delle più chiare e trasparenti nel mercato. Attualmente, è attivabile entro il 30 Aprile 2022.

