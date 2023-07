PROMO estiva ho. Mobile: 180 GB a meno di 8 euro/mese

Nel bel mezzo delle torride giornate estive, la PROMO estiva di ho. Mobile riesce a rinfrescare la mente e il corpo.

Per un mero prezzo di meno di 8 euro al mese, hai la possibilità di selezionare questa irrinunciabile offerta.

Questo pacchetto esclusivo ti garantisce ben 180 Giga di traffico dati, il tutto alimentato dall’affidabile rete Vodafone. Andiamo ad approfondire i dettagli di questa promozione imbattibile!

PROMO estiva ho. Mobile: 180 GB a 7,99 euro

La tariffa in questione è disponibile esclusivamente per gli utenti che hanno un piano tariffario con i seguenti provider:

Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spus u Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

In particolare, la PROMO estiva ho. Mobile offre ben 180 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone, con velocità in download e upload che raggiungono i 30 Mbps.

Inoltre, include minuti e messaggi illimitati verso tutti gli operatori, il tutto a un canone mensile di 7,99 euro.

All’interno del canone mensile, è prevista anche una quota di traffico internet in roaming dedicata di 7,3 GB utilizzabile in tutta Europa.

Il canone mensile comprende, oltre al pacchetto roaming, anche il servizio Riparti, l’avviso di chiamata, la possibilità di verificare il credito residuo componendo il 42121, la possibilità di ricevere SMS di disponibilità, l’accesso agli hotspot di navigazione e l’inoltro di chiamata gratuito.

Questa tariffa, come qualsiasi altra, non incorpora alcuna clausola relativa alla longevità contrattuale.

Inoltre, il prezzo indicato non tiene conto di potenziali aumenti di prezzo e non ci sono spese aggiuntive da considerare nella valutazione dell’offerta.

L’attuale offerta per la portabilità può essere utilizzata attraverso canali online e rivenditori autorizzati, senza costi di attivazione.

L’unico costo iniziale da sostenere è la prima mensilità di 8€. Questa promozione a tempo limitato scadrà nelle prossime ore, quindi cogli subito questa opportunità per passare a Ho!

