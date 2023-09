Promo estiva ho. Mobile: a 7,99 euro hai 180 GB, chiamate e SMS illimitati

ho. Mobile, l’operatore low-cost gestito da Vodafone, propone un’ottima promozione estiva da non perdere. A soli 7,99 euro al mese, otterrai un incredibile pacchetto di servizi che include ben 180 Giga di dati, minuti e SMS illimitati. Ecco come attivare l’offerta se provieni da una selezione di operatori, tra cui Iliad, Fastweb e Coop Voce.

Promo estiva ho. Mobile: tutti i vantaggi

Se sei stufo delle tariffe elevate e delle offerte limitate del tuo attuale operatore mobile, è arrivato il momento di cambiare aria e abbracciare l’offerta estiva di ho. Mobile. Con una connessione stabile, minuti e messaggi illimitati, e ben 180 Giga di dati a soli 7,99 euro al mese, questa promozione è un vero e proprio affare.

Ma perché dovresti considerare ho. Mobile come la tua prossima scelta di operatore mobile? Ecco alcune delle ragioni:

La potenza di Vodafone : ho. Mobile è gestito da Vodafone , uno dei nomi più affidabili nel mondo delle telecomunicazioni. Ciò significa che puoi beneficiare della copertura di rete e della qualità dei servizi che solo un operatore di questo calibro può offrire

: è gestito da , uno dei nomi più affidabili nel mondo delle telecomunicazioni. Ciò significa che puoi beneficiare della e della qualità dei servizi che solo un operatore di questo calibro può offrire Tariffa a basso costo : a soli 7,99 euro al mese , questa offerta estiva è incredibilmente più economica rispetto a molte delle tariffe tradizionali degli altri operatori. Risparmierai senza compromettere la qualità del servizio

: a soli , questa è incredibilmente più economica rispetto a molte delle tariffe tradizionali degli altri operatori. Risparmierai senza compromettere la qualità del servizio Massima flessibilità : con 180 Giga di dati, minuti e SMS illimitati, avrai la libertà di utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti dei limiti

: con di dati, e illimitati, avrai la libertà di utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti dei limiti Facilità di attivazione: attivare la promozione ho. Mobile è semplice e veloce, puoi farlo comodamente online o recarti in edicola per ottenere la tua SIM. La portabilità del numero è supportata, quindi puoi mantenere il tuo attuale numero di telefono

Un punto importante da tenere a mente è che questa promozione ha una scadenza. È infatti necessario effettuare la portabilità entro quindici giorni dall’attivazione della SIM per beneficiare del prezzo speciale di 7,99 euro al mese. Altrimenti, l’offerta si rinnoverà a 13,99 euro al mese. In sintesi, se sei alla ricerca di una tariffa conveniente, con una copertura di rete affidabile e la massima libertà nell’uso del tuo smartphone, l’offerta estiva di ho. Mobile è ciò che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.