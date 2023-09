Promo Iliad Box: fibra e chiamate illimitate a soli 19,99€/mese

Attivando online la promozione Iliadbox potrai usufruire di chiamate illimitate e fibra ultraveloce con tecnologia all’avanguardia Wi-Fi 6 a soli 19,99 euro al mese senza costi nascosti o vincoli.

Questa offerta è riservata esclusivamente agli attuali utenti mobile Iliad con tariffa di almeno 9,99 euro o ai nuovi clienti che desiderano attivare sia i servizi fibra che mobile. Scopri subito tutti i dettagli di questa eccezionale offerta.

I dettagli della promo Iliadbox

Scegliendo di attivare online l’offerta Iliadbox avrai accesso ad un piano che prevede una connessione in fibra con velocità in download fino a 5Gbps e velocità FTTH fino a 700Mbit/s.

Inoltre, riceverai gratuitamente il modem Wi-Fi 6 iliadbox, che garantisce connettività stabile a tutti i tuoi dispositivi e prestazioni ancora migliori.

Nel pacchetto sono incluse anche chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni nazionali, una segreteria telefonica e l’app iliadbox Connect, che ti permette di gestire facilmente la tua rete con il minimo sforzo.

L’offerta promozionale ha un costo mensile di 19,99 euro. Può accedere all’offerta, però, solo chi ha attualmente il profilo tariffario Iliad mobile di 9,99 euro con pagamento automatico o prevede di attivarlo.

Chi non soddisfa questo requisito, dovrà pagare il prezzo intero di 24,99 euro al mese. Come tutte le tariffe Iliad, anche questa promozione non prevede limitazioni o costi nascosti, e il prezzo è garantito per sempre.

L’attivazione online è semplice e veloce. Ti verrà addebitato soltanto il costo di installazione una tantum di 39,99 euro.

Se la tua zona è coperta dalla tecnologia FTTH EPON, arriverai a una velocità di connessione di 5 Gbps in download e fino a 700 Mbps in upload.

Viceversa, se è coperta dalla tecnologia FTTH GPON, hai la possibilità di navigare su internet ad una velocità massima di 2,5 Gbps in ​​download, oltre a 500 Mbps in upload.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.