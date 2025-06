Promo imperdibile sul climatizzatore portatile Argo con pompa di calore

Come resistere al caldo di questi giorni? Non cercare soluzioni parziali: scegli il condizionatore portatile Argo Milo Plus. Oggi è in offerta su eBay e con il codice sconto VACANZE25 lo puoi acquistare a soli 408,50€. Approfitta dell’offerta per rendere la tua casa un luogo climaticamente sempre accogliente.

3 ragioni per scegliere il condizionatore portatile Argo Milo Plus

4‑in‑1 con pompa di calore e Wi‑Fi integrato

Alta efficienza energetica

Design verticale compatto con flap motorizzato

Relax totale, anche mentre lavori o dormi

Il condizionatore portatile Argo Milo Plus è un dispositivo indispensabile perché ti garantisce comfort climatico durante tutto l’anno. Integra funzioni di raffrescamento, riscaldamento, ventilazione e deumidificazione con il flap superiore motorizzato che permette una diffusione omogenea dell’aria, mentre il pannello digitale e il telecomando con display LED rendono la gestione semplice e intuitiva.

Ti basta posizionarlo nella stanza in cui ti trovi e ottenere, di giorno e di notte, il clima ideale per trascorrere il tuo tempo libero, riposare o lavorare da casa. Efficiente (classe energetica A++) e intelligente (lo puoi controllare anche da remoto grazie al WiFi integrato), il condizionatore portatile Argo Milo Plus è l’alleato ideale per il clima della tua casa.

Tra le funzioni più utili spiccano la modalità Auto, che adatta automaticamente il funzionamento alla temperatura impostata, la funzione IFeel, che rileva la temperatura nella zona in cui si trova il telecomando, e la modalità Sleep, ideale per il comfort notturno. Il dispositivo è facilmente trasportabile grazie alle ruote e alle maniglie.

Ideale per chi…

Vuole un climatizzatore portatile versatile tutto l’anno

Cerca comfort climatico e risparmio energetico

Preferisce installazione semplice e controllo remoto

Regala alla tua famiglia il fresco e il caldo di cui hanno bisogno. Per la tua prima casa, ma anche per la sala hobby, la mansarda o la seconda casa al mare o in montagna: scegli sempre di vivere al meglio i tuoi spazi domestici. Utilizza il codice VACANZE25 per acquistare il condizionatore portatile Argo Milo Plus in offerta a soli 408,50€.