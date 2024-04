Promo limitata su NordPass Premium: abbonamento biennale in sconto del 43%

Ti capiamo benissimo se ti sei stancato di dimenticare le password oppure di temere che vengano compromesse. Adesso, con la promo limitata di NordPass Premium puoi finalmente gestire le tue credenziali in modo sicuro e senza stress. A quanto ammonta lo sconto? 43% sul piano biennale.

Abbiamo scritto questo articolo per far capire agli utenti testardi che il mondo digitale è tutto fuorché privo di minacce di tutti i tipi. Inoltre, molti di loro evitano di creare password diverse per accedere a piattaforme differenti, pensando bene di averne una sola per tutte.

NordPass Premium: la promo limitata capita al momento giusto

In tutto questo, NordPass Premium fa la parte del leone mettendo a disposizioni soluzioni efficaci a questi problemi. Questo password manager permette infatti di:

Salvare un numero illimitato di password e passkey in modo sicuro, eliminando la necessità di ricordarle tutte.

in modo sicuro, eliminando la necessità di ricordarle tutte. Identificare e correggere password deboli , già usate o obsolete, garantendo un livello di protezione più alto.

, già usate o obsolete, garantendo un livello di protezione più alto. Generare password complesse e a prova di hacker, rendendo i tuoi account quasi inviolabili.

e a prova di hacker, rendendo i tuoi account quasi inviolabili. Attivare l’ autenticazione a due fattori per un ulteriore strato di sicurezza.

per un ulteriore strato di sicurezza. Sincronizzare automaticamente le tue password su tutti i tuoi dispositivi, accedendovi sempre e ovunque.

su tutti i tuoi dispositivi, accedendovi sempre e ovunque. Scansionare il web alla ricerca di eventuali fughe di dati, per essere sempre al sicuro dalle minacce informatiche.

Oltre alle funzionalità sopra descritte, NordPass Premium offre una serie di vantaggi esclusivi:

Protezione dell’account tramite riconoscimento biometrico .

. Condivisione sicura di password e passkey con persone di fiducia in caso di emergenza.

di password e passkey con persone di fiducia in caso di emergenza. Salvataggio e compilazione automatici di moduli online, per velocizzare le tue attività sul web.

Dopo aver parlato di tutti i vantaggi di NordPass Premium, a questo punto ti sarai sicuramente convinto della sua grande utilità. D’altronde, il prezzo è imbattibile: solo 1,69€ al mese per 2 anni, con lo sconto del 43% sul prezzo standard. Ricorda che si tratta di una promo limitata, quindi non perdere tempo ad abbonarti!