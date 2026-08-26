 Promo NordVPN: 75% di sconto, 3 mesi extra e Giga eSIM gratis
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Promo NordVPN: 75% di sconto, 3 mesi extra e Giga eSIM gratis

Approfitta subito della nuova offerta di NordVPN: VPN al 75% di sconto, 3 mesi extra, giga eSIM gratis e funzionalità di sicurezza incluse.
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Approfitta subito della nuova offerta di NordVPN: VPN al 75% di sconto, 3 mesi extra, giga eSIM gratis e funzionalità di sicurezza incluse.
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La nuova offerta di NordVPN è una vera e propria bomba! Attivala adesso al 75% di sconto. Ottieni subito 3 mesi extra di abbonamento sul piano biennale, giga eSIM gratis per navigare all’estero con Saily e tutte le funzionalità di sicurezza e ottimizzazione incluse nel pacchetto “Completo”. Cosa stai aspettando? Una promozione così non la troverai mai più! Sfrutta ora l’occasione per installare la migliore VPN disponibile sul mercato.

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NordVPN: tutte le funzionalità in offerta al 75% di sconto e 3 mesi extra

Con la nuova promozione NordVPN, disponibile online proprio in questo momento, ottieni tutte le funzionalità al 75% di sconto con 3 mesi extra nel piano di 2 anni. Potrai provarle tutte senza impegno grazie alla Garanzia di rimborso di 30 giorni. Dai un’occhiata a tutto quello che avrai incluso con il pacchetto “Completo“.

  • VPN sicura e ultra veloce
  • 10 dispositivi al sicuro contemporaneamente
  • Protezione anti-malware e delle attività di navigazione grazie a un antivirus di nuova generazione
  • Protezione da truffe e phishing
  • Blocco di pubblicità e tracker
  • Protezione illimitata delle email per evitare phishing, malware e link pericolosi nelle email
  • Call Protection che individua potenziali truffe telefoniche e chiamate spam prima di rispondere
  • Protezione SMS che individua messaggi spam, fraudolenti e di phishing disponibile al momento solo per Android, su iOS presto disponibile
  • Password Manager multipiattaforma
  • 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud
  • Incogni che rimuove i tuoi dati personali dal web per complicare la vita ai truffatori
  • Dark Web Monitor che monitora fino a 5 indirizzi email per rilevare potenziali fughe di dati
  • Dark Web Monitor Pro che monitora fino a 8 indirizzi email, oltre a numeri di telefono, carte di credito e documenti d’identità, alla ricerca di possibili fughe di dati
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NordVPN è l’unica VPN sul mercato che offre tutto questo, oggi a un prezzo ancora più conveniente. Attivala adesso a soli 4,49 euro al mese al 75% di sconto, subito per te 3 mesi extra e giga eSIM Saily in regalo.

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Pubblicato il 26 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 ago 2026
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