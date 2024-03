Promo NordVPN: piani biennali da 3,99€/mese

Con l’ultima offerta lanciata da NordVPN, non solo hai l’opportunità di assicurarti un servizio VPN di prim’ordine a un prezzo vantaggioso, ma puoi anche condividere questo beneficio con un amico, regalandogli tre mesi gratuiti di VPN.

I piani biennali sono tutti in sconto con prezzi che partono da 3,99 euro al mese e offrono gradualmente funzionalità di sicurezza avanzate e spazio cloud crittografato. Ecco i dettagli della promozione.

L’offerta di NordVPN

NordVPN è una delle VPN più utilizzate al mondo e ora puoi abbonarti con una promozione davvero esclusiva. Sottoscrivendo un piano biennale, partendo da 3,99 euro al mese per lo Standard, non solo ti assicuri una navigazione protetta per due anni, ma ricevi anche tre mesi gratis da regalare a qualcuno.

Tra le caratteristiche di tutti i piani NordVPN ci sono:

Protezione avanzata : con la funzionalità Threat Protection, NordVPN non solo cripta il tuo traffico internet, ma blocca anche pubblicità invasive, tracker e malware, garantendo una navigazione pulita e sicura.

: con la funzionalità Threat Protection, NordVPN non solo cripta il tuo traffico internet, ma blocca anche pubblicità invasive, tracker e malware, garantendo una navigazione pulita e sicura. Navigazione senza interruzioni : Grazie ai suoi server ottimizzati, NordVPN offre una connessione veloce e stabile, permettendoti di godere di streaming, gaming e download senza rallentamenti.

: Grazie ai suoi server ottimizzati, NordVPN offre una connessione veloce e stabile, permettendoti di godere di streaming, gaming e download senza rallentamenti. Privacy totale: NordVPN nasconde il tuo indirizzo IP e non tiene traccia delle tue attività online, assicurandoti un anonimato completo e la protezione dei tuoi dati personali.

Oltre a questi vantaggi, uno dei punti di forza di NordVPN è la sua interfaccia intuitiva e la compatibilità con tutti i dispositivi principali, che ti permette di proteggere la tua attività online con pochi semplici clic, sia che tu stia utilizzando un computer, uno smartphone o un tablet.

NordVPN è talmente sicuro della qualità del suo servizio da offrire una garanzia di rimborso completo entro 30 giorni. Questo significa che puoi provare il servizio senza rischi e assicurarti che soddisfi pienamente le tue esigenze di sicurezza e privacy online.

Per tutti questi aspetti, approfittare dell’offerta del momento è un’occasione da non perdere. Con NordVPN, puoi navigare in totale sicurezza, sapendo che i tuoi dati personali sono protetti da uno dei servizi VPN più affidabili sul mercato. Visita ora il sito e scegli il piano che preferisci.