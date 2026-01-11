 Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione

NowTV, il servizio streaming ricco e pieno di novità a prezzo incredibile: solo 4,99€ al mese per 12 mesi al prezzo di 7! Scoprilo oggi.
Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione
Entertainment
NowTV, il servizio streaming ricco e pieno di novità a prezzo incredibile: solo 4,99€ al mese per 12 mesi al prezzo di 7! Scoprilo oggi.

Le feste sono finite, l’estate è ancora lontana, il freddo è imperante… come trascorrere al meglio il tempo chiusi in casa? Con un abbonamento a NowTV, il servizio streaming ricco e variegato che ti dà la possibilità di scegliere fra infinite serie TV, film nuovissimi e show divertenti a prezzo incredibile:solo 4,99€ al mese per 12 mesi al prezzo di 7!

Ebbene sì: sottoscrivendo oggi l’abbonamento a NowTV, con un vincolo di permanenza minima di un anno, pagherai solamente 4,99€ al mese al posto delle canoniche 8,99€ per avere tutto il pacchetto Entertainment con Serie TV e Show. E se non ti basta e sogni anche il cinema… continua a leggere.

Attiva NowTV a soli 4,99€

Tutte le novità del 2026: ecco perché fare l’abbonamento

Se il pacchetto a 4,99€ ti sembra troppo limitato, puoi aggiungerci il cinema, completo di tutti i film più attesi e delle novità dell’anno. Ti costerà solamente 7,99€ per una permanenza minima di 12 mesi, al posto delle classiche 11,99€. Un vero affare. Anche perché da questo Gennaio 2026 sono in uscita tantissimi titoli incredibili da goderti comodamente dal divano di casa tua, come ad esempio:

  • Attacco a Mumbai – un drama poliziesco di Anthony Maras con il premio Oscar Dev Patel che ti terrà incollato allo schermo
  • Gomorra Le Origini – un’incredibile serie TV su come è nato uno dei crime più amati della storia della televisione italiana
  • IT: Welcome to Derry – continuano le orrorifiche e terrorizzanti avventure del clown Pennywise e di come sia diventato l’incubo dei ragazzi di Derry
  • The Pitt – da recuperare assolutamente questo medical drama che vanta ben 2 nominations ai Golden Globes, acclamato in tutto il mondo
  • MasterChef Italia 2025 – da recuperare anche la nuova stagione di MasterChef con il trio di giudici più amati di sempre: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli

Insomma, cosa aspetti? I prezzi sono chiari, economici, e la piattaforma è accessibile ovunque anche da smartphone e tablet. Passa oggi stesso a NowTV,

Attiva NowTV a soli 4,99€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Guarda Inter-Napoli e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99€ al mese

Guarda Inter-Napoli e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99€ al mese
DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi

DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi
Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica

Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo

FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo
Guarda Inter-Napoli e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99€ al mese

Guarda Inter-Napoli e tutto lo sport di DAZN a soli 29,99€ al mese
DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi

DAZN: il piano Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 6 mesi
Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica

Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo

FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo
Roberta Bonori
Pubblicato il
11 gen 2026
Link copiato negli appunti