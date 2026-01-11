Promo NOWTv: solo 4,99€ al mese per tutte le novità e le serie TV in prima visione

Le feste sono finite, l’estate è ancora lontana, il freddo è imperante… come trascorrere al meglio il tempo chiusi in casa? Con un abbonamento a NowTV, il servizio streaming ricco e variegato che ti dà la possibilità di scegliere fra infinite serie TV, film nuovissimi e show divertenti a prezzo incredibile:solo 4,99€ al mese per 12 mesi al prezzo di 7!

Ebbene sì: sottoscrivendo oggi l’abbonamento a NowTV, con un vincolo di permanenza minima di un anno, pagherai solamente 4,99€ al mese al posto delle canoniche 8,99€ per avere tutto il pacchetto Entertainment con Serie TV e Show. E se non ti basta e sogni anche il cinema… continua a leggere.

Tutte le novità del 2026: ecco perché fare l’abbonamento

Se il pacchetto a 4,99€ ti sembra troppo limitato, puoi aggiungerci il cinema, completo di tutti i film più attesi e delle novità dell’anno. Ti costerà solamente 7,99€ per una permanenza minima di 12 mesi, al posto delle classiche 11,99€. Un vero affare. Anche perché da questo Gennaio 2026 sono in uscita tantissimi titoli incredibili da goderti comodamente dal divano di casa tua, come ad esempio:

Attacco a Mumbai – un drama poliziesco di Anthony Maras con il premio Oscar Dev Patel che ti terrà incollato allo schermo

– un drama poliziesco di Anthony Maras con il premio Oscar Dev Patel che ti terrà incollato allo schermo Gomorra Le Origini – un’incredibile serie TV su come è nato uno dei crime più amati della storia della televisione italiana

– un’incredibile serie TV su come è nato uno dei crime più amati della storia della televisione italiana IT: Welcome to Derry – continuano le orrorifiche e terrorizzanti avventure del clown Pennywise e di come sia diventato l’incubo dei ragazzi di Derry

– continuano le orrorifiche e terrorizzanti avventure del clown Pennywise e di come sia diventato l’incubo dei ragazzi di Derry The Pitt – da recuperare assolutamente questo medical drama che vanta ben 2 nominations ai Golden Globes, acclamato in tutto il mondo

da recuperare assolutamente questo medical drama che vanta ben 2 nominations ai Golden Globes, acclamato in tutto il mondo MasterChef Italia 2025 – da recuperare anche la nuova stagione di MasterChef con il trio di giudici più amati di sempre: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli

Insomma, cosa aspetti? I prezzi sono chiari, economici, e la piattaforma è accessibile ovunque anche da smartphone e tablet. Passa oggi stesso a NowTV,