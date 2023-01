Promo pCloud: 2 TB di spazio cloud a 9,99€ per 90 giorni

pCloud è un provider di servizi di archiviazione cloud che offre un’ampia gamma di funzionalità per rendere il suo prodotto efficace e facile da utilizzare. Attualmente, pCloud sta promuovendo un’offerta speciale per il piano “Premium Plus” che include 2 TB di spazio di archiviazione cloud per soli 9,99 euro (invece di 29,97) per un periodo di 90 giorni.

Sicurezza e tanto spazio cloud

Uno degli obiettivi di pCloud è rendere il suo servizio accessibile a chiunque. Per questo motivo è in grado di supportare il più alto numero di dispositivi e piattaforme disponibili – da Windows a Mac, passando per iOS, Android, Linux e perfino i browser. In questo modo, anche attraverso la sincronizzazione automatica dei file tra tutti i device collegati, l’accesso ai dati caricati diventa semplice, intuitivo ma soprattutto rapido, indipendentemente dalla quantità di file o cartelle archiviati.

Sono, inoltre, disponibili diverse opzioni per la condivisione dei file, sia tramite cartelle condivise che link i quali possono essere personalizzati e/o brandizzati con un’immagine, un titolo e una descrizione. Il servizio include anche alcune funzionalità extra, tra cui un media player integrato per l’accesso ai media file (audio e video) caricati sulla piattaforma, senza che vi sia la necessità di scaricarli nuovamente sul dispositivo. Sarà come avere sempre con sé il proprio personalissimo Spotify o Netflix.

La sicurezza dei file caricati è garantita tramite l’utilizzo di crittografia 256-bit AES lato client: ciò significa che – a differenza dei servizi cloud concorrenti – pCloud si occupa di crittografare i file prima di inviarli al server. Inoltre, il provider utilizza protocollo TLS/SSL per garantire che le informazioni vengano trasferite in modo sicuro dal dispositivo alla piattaforma di archiviazione cloud.

La popolarità di pCloud tra i suoi utenti – oltre 16 milioni – testimonia la qualità dei suoi servizi. Se anche tu vuoi provare tutte le sue funzionalità per 90 giorni a un prezzo stracciato, questa è la promozione che fa al caso tuo: accedi tramite questo link per ottenere l’accesso completo al piano “Premium Plus” da 2 TB a soli 9,99 euro anziché 29,97.

