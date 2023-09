PROMO Virgin Fibra: sconti su tutti i profili tariffari

La promo Virgin Fibra online a un prezzo stracciato (solo meno di 25 euro al mese per 18 mesi) è stata prorogata fino al 30 settembre 2023, ma anche allargata agli altri profili tariffari.

Questa ti offre internet illimitato a casa 24/7 fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

E il modem Wi-Fi 6 è incluso nel prezzo mensile di 24,49 euro per i primi 18 mesi. Dopo di che, il prezzo sale a 29,49 euro ma rimane bloccato per sempre.

Se preferisci, puoi anche optare per la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo a un costo mensile di 29,49 euro per sempre.

PROMO Virgin Fibra prorogata fino al 30 settembre

Come puoi capire dal nome, l’apparato che vi ti danno in comodato d’uso ha una funzione che solitamente c’è nei modem più moderni.

Parliamo del Wi-Fi 6, che tutti cercano come l’oro. La tariffa che offre la Fibra diretta a casa, come dice questo provider, è possibile grazie a Open Fiber.

Questo fa sì che Virgin possa dare ai suoi clienti un servizio top, visto che il partner è presente in tanti città e paesi d’Italia.

Ma Virgin non è solo internet. Questo nuovo operatore è famoso in tutto il mondo per le sue palestre sparpagliate ovunque.

Con la PROMO Virgin & Fitness, puoi rimanere in forma anche da casa tua con sessioni di allenamento comprese nel prezzo.

La promo va richiesta online e si paga un costo di attivazione pari a 19,99 euro una tantum. Hai tempo fino al 30 settembre 2023.

Le due varianti con fitness (1 Gbps e 2,5 Gbps) hanno un costo promozionale mensile rispettivamente di 34,49 e 39,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.