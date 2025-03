Promozione limitata: 300 capsule caffè Borbone a Modo Mio a 0,19€ l’una

Il caffè è un piacere che ci concediamo in diversi momenti della giornata. La praticità delle capsule è impagabile e, soprattutto se sei tra coloro che bevono più caffè al giorno, avere sempre una scorta in casa è indispensabile. Con questa promozione puoi avere 300 capsule di caffè Borbone compatibili con le macchine Lavazza A Modo mio e pagarle solo 0,19€ l’una. Un prezzo più basso di questo non c’è.

3 ragioni per scegliere le 300 capsule di Caffè Borbone compatibili A Modo Mio

Gusto equilibrato e cremoso

Compatibilità garantita

Convenienza e scorta abbondante

Ci sono offerte che non si possono lasciar andare

Le offerte sono tutte allettanti, ma alcune lo sono di più quando riguardano prodotti di uso quotidiano. Le capsule del caffè sono tra queste e se fai un calcolo una confezione di 300 capsule ti basta per circa tre mesi. Se prendi almeno tre caffè al giorno (quando ti svegli, dopo pranzo e in una pausa pomeridiana magari in compagnia del partner o di un ospite) in tre mesi hai consumato tutte le 300 capsule.

Ricorda che le capsule originali costano molto di più e anche quelle compatibili che trovi al supermercato hanno prezzi superiori a quelli di questa promozione. Hai quindi la possibilità non solo di risparmiare, ma anche di evitare di correre il rischio di rimanere senza caffè magari quando a pranzo hai degli amici.

Questa offerta ti consente di fare un bel rifornimento di capsule di caffè Borbone a Modo Mio Don Carlo Miscela BLU. Questa miscela unisce Arabica e Robusta, offrendo un caffè dal gusto equilibrato.

Ideale per chi…

Ama un caffè dal sapore deciso ma bilanciato, con una crema vellutata

Vuole un’alternativa conveniente e di qualità alle capsule originali

Beve caffè quotidianamente e desidera una scorta duratura senza rinunciare al gusto

Approfitta di questa offerta che può diventare ancora più conveniente se acquisti più di una confezione da 300 capsule. Per gli acquisti multipli, infatti, ottieni un ulteriore 5% di sconto, garantendoti un risparmio pazzesco su tutte le tue prossime pause caffè.