Promozione NordVPN: sconto 72% per due anni

Il nuovo anno inizia con un'ottima promozione per una delle migliori VPN sul mercato, nonché una delle più popolari in assoluto. L'abbonamento per due anni a NordVPN può essere sottoscritto con uno sconto del 72%. In base al timer sul sito ufficiale, l'offerta scade tra circa 9 ore, ma probabilmente verrà prorogata, come avvenuto in diverse occasioni.

NordVPN: solo 2,92 euro/mese per due anni

NordVPN è compatibile con un numero elevato di piattaforme. L'utente trova infatti le app per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sfruttare la VPN su sei dispositivi in contemporanea.

NordVPN possiede una rete composta da oltre 5.200 server posizionati in oltre 60 paesi. È possibile utilizzare la scelta automatica in base alla distanza geografica (e quindi alle prestazioni) oppure trovare server ottimizzati per determinate attività, come file sharing P2P (torrenting), accesso alla rete Onion o connessione ai cataloghi esteri dei servizi di streaming, tra cui Netflix.

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Oltre ai protocolli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec), NordVPN offre il protocollo proprietario NordLynx, basato su Wireguard, che garantisce prestazioni superiori.

La VPN non registra le attività online (politica no-log) degli utenti. Sono inoltre disponibili varie funzionalità avanzate, come Kill Switch (interrompe l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (stabilisce quali app, siti o servizi non devono passare per la VPN).

Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per due anni può essere sottoscritto a 2,92 euro/mese (sconto del 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.