Il prompt cambia il modo di reagire quando si è sotto pressione

È capitato a tutti. Una riunione tesa, dove ogni parola sembra una mina pronta a esplodere. Un messaggio delicato che si riscrive venti volte. Quel momento in cui il cervello si blocca e resta solo il vuoto. In situazioni del genere, spesso tutto quello che serve è trovare le parole giuste, capire cosa fare, prendere la decisione giusta. Al momento giusto.

Il “prompt ancora” serve a sbloccarsi quando la pressione è alta e la mente annebbiata. Invece di chiedere all’AI altre idee che confondono solo di più, si chiede qualcosa di concreto: un concetto chiave da tenere a mente, una regola semplice da seguire, un punto fermo a cui aggrapparsi.

Il “prompt ancora” per prendere decisioni difficili con l’AI

La maggior parte dei consigli, sia che provengano da persone o da chatbot AI, cerca di risolvere tutto in una volta. Ma quando si è bloccati, il cervello non riesce a gestire troppe informazioni. Troppi input = paralisi decisionale.

Il prompt ancora invece, è pensato per fare bene una sola cosa: dare un’idea chiara da ricordare quando si è sotto stress e non si vuole finire in una spirale infinita di pensieri. Ecco la richiesta: Sono bloccato in questa situazione: [descrizione breve]. Dammi un concetto chiave chiaro da ricordare, una regola semplice da seguire e una frase che potrei effettivamente dire ad alta voce.

Quando si è molto stressati, non si ha voglia di spiegare ogni dettaglio della situazione per avere un consiglio. Magari si è in ansia semplicemente non si ha tempo. Ciò di cui si ha bisogno in quel momento è qualcosa di semplice a cui aggrapparsi.

Questo prompt costringe l’AI a fare qualcosa che molti prompt non fanno: tagliare. Invece di considerare ogni possibile punto di vista, deve scartare i consigli accessori e concentrarsi su ciò che aiuta subito, in una situazione reale.

L’AI così non ragiona più per completezza, ma per utilità, mette in ordine le priorità e trasforma le idee astratte in parole e regole che possono essere usate davvero, mentre si parla con qualcuno o si prende una decisione sotto pressione.