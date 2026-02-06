 Il prompt cambia il modo di reagire quando si è sotto pressione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il prompt cambia il modo di reagire quando si è sotto pressione

Quando si è sotto pressione, servono meno opzioni e più chiarezza. Il prompt ancora trasforma l'AI in un supporto pratico.
Il prompt cambia il modo di reagire quando si è sotto pressione
Business AI
Quando si è sotto pressione, servono meno opzioni e più chiarezza. Il prompt ancora trasforma l'AI in un supporto pratico.
ChatGPT

È capitato a tutti. Una riunione tesa, dove ogni parola sembra una mina pronta a esplodere. Un messaggio delicato che si riscrive venti volte. Quel momento in cui il cervello si blocca e resta solo il vuoto. In situazioni del genere, spesso tutto quello che serve è trovare le parole giuste, capire cosa fare, prendere la decisione giusta. Al momento giusto.

Il “prompt ancora” serve a sbloccarsi quando la pressione è alta e la mente annebbiata. Invece di chiedere all’AI altre idee che confondono solo di più, si chiede qualcosa di concreto: un concetto chiave da tenere a mente, una regola semplice da seguire, un punto fermo a cui aggrapparsi.

Il “prompt ancora” per prendere decisioni difficili con l’AI

La maggior parte dei consigli, sia che provengano da persone o da chatbot AI, cerca di risolvere tutto in una volta. Ma quando si è bloccati, il cervello non riesce a gestire troppe informazioni. Troppi input = paralisi decisionale.

Il prompt ancora invece, è pensato per fare bene una sola cosa: dare un’idea chiara da ricordare quando si è sotto stress e non si vuole finire in una spirale infinita di pensieri. Ecco la richiesta: Sono bloccato in questa situazione: [descrizione breve]. Dammi un concetto chiave chiaro da ricordare, una regola semplice da seguire e una frase che potrei effettivamente dire ad alta voce.

Quando si è molto stressati, non si ha voglia di spiegare ogni dettaglio della situazione per avere un consiglio. Magari si è in ansia semplicemente non si ha tempo. Ciò di cui si ha bisogno in quel momento è qualcosa di semplice a cui aggrapparsi.

Questo prompt costringe l’AI a fare qualcosa che molti prompt non fanno: tagliare. Invece di considerare ogni possibile punto di vista, deve scartare i consigli accessori e concentrarsi su ciò che aiuta subito, in una situazione reale.

L’AI così non ragiona più per completezza, ma per utilità, mette in ordine le priorità e trasforma le idee astratte in parole e regole che possono essere usate davvero, mentre si parla con qualcuno o si prende una decisione sotto pressione.

Pubblicato il 6 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il padrino dell'AI ha paura della sua creatura: dovremmo tutti?

Il padrino dell'AI ha paura della sua creatura: dovremmo tutti?
Grok scrive le Community Notes, cosa significa per chi legge

Grok scrive le Community Notes, cosa significa per chi legge
Data center nello spazio, Elon Musk fa dannatamente sul serio

Data center nello spazio, Elon Musk fa dannatamente sul serio
Claude Opus 4.6 ha trovato oltre 500 vulnerabilità

Claude Opus 4.6 ha trovato oltre 500 vulnerabilità
Il padrino dell'AI ha paura della sua creatura: dovremmo tutti?

Il padrino dell'AI ha paura della sua creatura: dovremmo tutti?
Grok scrive le Community Notes, cosa significa per chi legge

Grok scrive le Community Notes, cosa significa per chi legge
Data center nello spazio, Elon Musk fa dannatamente sul serio

Data center nello spazio, Elon Musk fa dannatamente sul serio
Claude Opus 4.6 ha trovato oltre 500 vulnerabilità

Claude Opus 4.6 ha trovato oltre 500 vulnerabilità
Tiziana Foglio
Pubblicato il
6 feb 2026
Link copiato negli appunti