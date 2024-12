Proposito per l'anno nuovo: impara la lingua che volevi imparare da tempo

Se tra i tuoi buoni propositi per l’anno nuovo c’è quello di imparare una nuova lingua, Mondly potrebbe aiutarti a raggiungerlo: questa app, che ha già raggiunto e conquistato oltre 125 milioni di persone al mondo, si distingue per la sua combinazione unica di tecnologie avanzate e un approccio focalizzato sulla conversazione. Ora, grazie alla promozione attiva, puoi risparmiare sul piano a vita, disponibile con uno sconto del 96% in occasione del nuovo anno.

Anno nuovo, proposito nuovo con Mondly

Mondly non è una semplice app di apprendimento linguistico, ma un vero e proprio sistema che sfrutta la scienza neurale per trasformare l’esperienza di studio in qualcosa di unico. Per esempio, con Mondly imparerai subito frasi di uso quotidiano e potrai esercitarti con accenti autentici e pronunce perfette grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti.

Avrai inoltre l’opportunità di accedere a un chatbot avanzato, dotato di riconoscimento vocale, e a lezioni in realtà aumentata, che ti aiuteranno a simulare conversazioni reali, rendendo l’apprendimento ancora più immersivo e coinvolgente. A differenza di molte app che ti permettono di imparare solo dall’inglese, con Mondly puoi scegliere di seguire i corsi direttamente nella tua lingua madre.

Sono 41 le lingue disponibili nel piano a vita Mondly, ora in offerta al costo di soli 89,99 euro con uno sconto del 96% rispetto al prezzo originale di 2600 euro. Un unico acquisto, senza abbonamenti né costi aggiuntivi, per un investimento nel tuo futuro: così avrai sempre accesso a tutti i contenuti e imparare una nuova lingua sarà ancora più semplice e veloce, oltre che alla portata di tutti.