Proscenic P11 è il regalo perfetto di Natale (coupon)

Se sei alla ricerca di un portentoso aspirapolvere senza fili e senza sacchetto? Perché affidarti a prodotti estremamente costosi quando con un budget ristretto puoi acquistare già la crème de la crème? In promozione su eBay trovi la favolosa Proscenic P11 che credimi, di rivali ne ha ben pochi.

Ti basta attivare il coupon per ricevere istantaneamente un ribasso del 10% e portartela a casa con appena 179,09 euro con spedizioni immediate e gratuite in tutta Italia. Cosa stai aspettando? Non dimenticare, ovviamente, d'inserire il codice “PIT10PERTE” al checkout.

Proscenic P11: come lui nessuno mai

Questo aspirapolvere senza fili è un vero successo dal momento che non solo elimina ogni traccia di sporco fisico ma riesce anche a rendere i tuoi pavimenti super Lucenti mediante la sua funzione per lavare. Dunque se decidi di acquistarlo ti porti a casa un efficientissimo 2 in 1 che in appena una passata con zero effort ti permette di ottenere risultati veramente geniali.

Da tenere in mano è leggerissimo, spostarti per casa non sarà un problema vista l'assenza di fili che ti fa andare da una stanza all'altra senza dover star lì a cercare una spina libera per metterlo in funzione. Il suo contenitore è veramente all'avanguardia visto e considerato che in un semplice clic lo svuoti e con il filtro integrato rimetti in circolo aria pulita e sana da respirare.

Non devi avere dubbi sulla sua intelligenza dal momento che ha un'autonomia di circa 60 minuti, una potenza di aspirazione che ammonta a 30.000 Pa e un display touch a LED che ti fa impostare tutto quello che vuoi con un semplice tap. Tutto qui? Ovviamente no dal momento che riesce a rilevare i tappeti in autonomia e li pulisce finanche bene.

Acquista subito il tuo ProScenic P11 su eBay a soli 179.09 euro grazie al codice “PIT10PERTE” e non ne potrai rimanere deluso.