Proscenic P11 Ultra+ spazzia via sporco e prezzo su Amazon a soli 89€

Proscenic P11 Ultra+ è un aspirapolvere senza fili con potenza da 50K PA e accessori al completo. Lo usi in casa in tutta libertà grazie alla sua modalità portatile e ai suoi 50 minuti di autonomia pronti ad offrirti un motore ruggente contro ogni genere di sporco. Adatto anche a chi ha animali domestici, pulisce ogni superficie con una sola passata. Compralo a soli 89,99€ su Amazon ora che è in sconto del 25%, approfittane prima che il prezzo torni su.

Aspirapolvere senza fili Proscenic: le pulizie rese semplici

Avere un dispositivo senza fili rende le pulizie più veloci e semplici. Proscenic P11 Ultra+ è un aspirapolvere wireless e dal design verticale: è leggero e compatto così da poterlo riporre con facilità, una volta terminato l’utilizzo. In confezione sono inclusi i suoi accessori per pulire qualunque zona e raggiungere anche gli spazi più ostici. Inoltre, trovi sia dei filtri di ricambio che la base per il fissaggio al muro.

Con display LED che rende immediato sapere quanta batteria c’è e quale modalità hai scelto, l’aspirapolvere elimina ogni traccia di sporco. La sua spazzola principale è stata creata appositamente per adattarsi ai pavimenti ma anche alle superfici morbide come moquette e tappeti. In più ci sono due chicche da non sottovalutare: il sistema anti-groviglio (utilissimo se hai animali domestici) e una luce Laser verde che mette in risalto lo sporco.

Proscenic P11 Ultra+ e le sue caratteristiche più importanti

Proscenic P11 Ultra+ è un modello eccezionale e lo dimostra con le sue specifiche tecniche:

batteria rimovibile per sostituirla e averne una di scorta a piacimento;

per sostituirla e averne una di scorta a piacimento; autonomia da 50 minuti di utilizzo;

di utilizzo; svuotamento del contenitore con un solo click per mani pulite;

sistema di filtrazione a 4 strati per aria sana e allergeni bloccati al 99,9%;

per aria sana e allergeni bloccati al 99,9%; motore da 500 W con potenza da 50000 PA ;

; Display LED intelligente e touch;

design autoportante.

Lo sconto su Amazon per gli ultimi giorni di gennaio 2026

La fine di gennaio 2026 porta con sé un’occasione eccellente. Se hai iniziato l’anno nuovo pensando di dover acquistare un aspirapolvere senza fili, scegli Proscenic P11 Ultra+ e portalo a casa a soli 89,99€ su Amazon. Con lo sconto del 25% è da mettere subito in carrello.