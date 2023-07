Proseguono i saldi estivi Mondly: 96% di sconto su 41 lingue

Inizia questa stagione estiva con un nuovo obiettivo: imparare una lingua straniera. Grazie all’offerta speciale lanciata da Mondly, potrai ottenere l’accesso a vita a ben 41 corsi di lingue diverse con uno sconto del 96% sul piano Premium.

Un approccio rivoluzionario all’apprendimento delle lingue

Mondly combina una solida scienza neurale con tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Dimentica le lezioni noiose e le nozioni di grammatica difficili da seguire: con Mondly, ti concentrerai sulle frasi anziché sulle singole parole, permettendoti di iniziare a conversare in modo fluido e naturale in pochissimo tempo.

L’apprendimento linguistico non deve essere noioso, ed è qui che Mondly entra in gioco. Utilizzando strategie di gamification, ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e coinvolgente. Le lezioni quotidiane, i quiz settimanali e le sfide mensili ti metteranno alla prova e ti aiuteranno a migliorare costantemente le tue abilità linguistiche.

Con Mondly, hai la possibilità di scegliere tra ben 41 lingue diverse, tra cui inglese, francese, spagnolo, giapponese, coreano, turco e molte altre. Inoltre, puoi iniziare l’apprendimento da qualsiasi lingua tra quelle disponibili, compresa la tua lingua madre. La piattaforma offre oltre 300 lezioni distribuite su 50 argomenti, consentendoti di approfondire i tuoi interessi e le tue esigenze linguistiche.

L’estate è il momento perfetto per dedicarsi a un’avventura di apprendimento linguistico con Mondly. L’offerta a tempo limitato del 96% di sconto sul piano Premium ti permetterà di accedere a un’esperienza di apprendimento innovativa e coinvolgente al costo di soli 89,99 euro una tantum anziché 1999,99: un risparmio di oltre 1.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.