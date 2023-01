Proteggere il tuo Mac dai virus è fondamentale e ti costa pochissimo

Cosa? Il Mac ha bisogno di un antivirus? Proprio così. Sebbene sia un aspetto molto sottovalutato, anche i PC della mela morsicata necessitano di una protezione dagli attacchi esattamente come accadrebbe per qualsiasi altro computer.

Sebbene le statistiche dicano che infettare un Mac è meno probabile, ciò non li rende totalmente immuni dagli attacchi e anche loro possono subire l’installazione di virus e malware a scopo fraudolento. Per questo dotarsi di un ottimo antivirus è fondamentale per essere sicuri: Intego Mac Internet Security X9 può essere tuo a soli 19,99 euro e ha tutto quello che serve.

Intego Mac Internet Security X9: la protezione che cercavi per il tuo Mac

Con Intego Mac Internet Security X9 puoi contare su una protezione antivirus 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e su un firewall intelligente capace di proteggere in maniera efficace le reti domestiche e gli hotspot.

Inoltre, il suo funzionamento impedisce alle applicazioni di terze parti di raccogliere i tuoi dati, salvaguardando così la tua privacy: il tutto mentre sfrutti un design semplice e intuitivo che ti permetta di configurare al meglio la sicurezza del tuo Mac.

Questo applicativo, secondo le statistiche maturate da numerosi test indipendenti, è in grado di rilevare e cancellare il 100% dei malware per Mac presentandosi in questo senso come la soluzione migliore presente sul mercato.

Una soluzione che adesso può essere tua in offerta a soli 19,99 euro, per una licenza di un anno valida per un Mac. La promozione è a tempo limitato quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.