Proteggi i dati aziendali su reti Wi-Fi non sicure con una VPN

Ricorrere a una VPN garantisce molteplici vantaggi, per tutti gli utenti. Uno dei motivi per cui conviene attivare e utilizzare una VPN durante l’accesso a Internet è la protezione dei dati aziendali, che spesso contengono informazioni preziose e da mantenere private. Quando si ha la necessità di inviare o ricevere dati aziendali e si utilizza una rete Wi-Fi non sicura e privata c’è il rischio che informazioni riservate entrino in possesso di utenti non autorizzati.

Per scongiurare questo rischio è, quindi, fondamentale ricorrere a una VPN. Grazie alla possibilità di crittografare il traffico dati e grazie a una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento, una VPN permette di proteggere i dati aziendali anche quando la rete Wi-Fi utilizzata non è sicura e privata (l’hotspot di un aeroporto, i Wi-Fi di un hotel etc.).

La VPN da utilizzare per questo scopo non può che essere NordVPN, da tempo considerata come la miglior VPN sul mercato, sia in termini di prestazioni che in termini di sicurezza. Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

NordVPN è la scelta giusta per proteggere i dati aziendali

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN caratterizzata da una connessione senza limiti di banda, dalla crittografia del traffico dati e da una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio sfrutta un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per aggirare i blocchi geografici online ed è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

