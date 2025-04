Contratti Telefonici Luce e Gas: utenti a rischio truffa in Italia

Gli utenti italiani, titolari di un’utenza domestica, sono a rischio truffa per causa dei pericoli nascosti nei contratti telefonici di luce e gas. Oggi, secondo i dati registrati da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il 20% dei contratti viene concluso tramite telefonate non richieste. Ecco perché è importante prestare molta attenzione quando si riceve una chiamata da call center reale o presunto.

Sì, perché a volte dietro un operatore si celano vere e proprie attività criminali che hanno come obiettivo quello di rubare dati personali e informazioni bancarie da vendere a terzi. Altre volte, si tratta di veri e propri call center che però sfruttano tecniche di ingegneria sociale per spingere il consumatore a concludere contratti non vantaggiosi e soprattutto non richiesti.

“Quando ti viene proposta la conclusione di un contratto per telefono hai diritto a ottenere tutte le informazioni utili che ti servono per comprendere esattamente le caratteristiche dell’offerta. Per elettricità e gas il venditore deve metterti a disposizione anche la Scheda di confrontabilità e la Scheda sintetica, in modo da illustrarti in maniera chiara e concisa i contenuti del contratto“, spiega ARERA.

Inoltre, contro i contratti telefonici truffa di luce e gas, i consumatori hanno anche un’altra arma che pochi conoscono che è di “diritto ricevere una copia del contratto concluso con il venditore. La copia del contratto e la conferma del tuo consenso sono necessarie per far valere i tuoi diritti in qualunque sede. I contratti conclusi per via telefonica fanno parte dei ‘contratti a distanza’ e puoi per questa ragione esercitare il diritto di recesso“.

Infine, come spiega ARERA, “hai 14 giorni dalla conclusione del contratto per esercitare il tuo diritto di recesso, inviando al fornitore una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec“.

Come proteggersi da contratti telefonici luce e gas truffa

Il modo più pratico per proteggersi da contratti telefonici luce e gas truffa è concludere la chiamata. Non si tratta di essere scortesi, ma di proteggere i propri diritti e la propria incolumità.

Infatti, ormai, grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale, è possibile che sfruttino alcune nostre espressioni e parole per realizzare veri e propri contratti con tanto di nostra conferma anche se non l’abbiamo mai concessa.

Inoltre, in caso di dubbi, è meglio segnalare la telefonata alle autorità competenti che effettueranno eventuali verifiche in merito.