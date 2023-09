Proteggi i tuoi dati con il cloud storage sicuro di Internxt

Il cloud è diventato una parte essenziale della nostra vita digitale, ma la questione della sicurezza dei dati è sempre al centro delle preoccupazioni di chiunque utilizzi servizi di archiviazione online. Ecco perché Internxt si propone come la soluzione ideale per chi desidera proteggere i propri file e garantire la massima privacy. Con un piano gratuito disponibile fino a 10 GB, Internxt offre un’opportunità imperdibile per testare i propri servizi e scoprire la sicurezza di alto livello che offrono.

Il cloud più sicuro per tutti i tuoi file e le tue foto

Internxt è un’affermata realtà nel mondo del cloud storage, ma cosa lo rende così speciale? La risposta è semplice: la sua dedizione alla protezione dei tuoi dati. Internxt è composto da un gruppo altamente competente di professionisti che lavorano instancabilmente per impedire qualsiasi violazione della tua privacy online.

Una delle caratteristiche principali di Internxt è la sua attenzione alla privacy. La piattaforma non memorizza password o altri dati dell’utente, e ogni dato che affidi loro è crittografato sia durante l’archiviazione che durante la trasmissione. Internxt va oltre le aspettative quando si tratta di sicurezza. I tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. Questo significa che solo tu sei in grado di accedere ai tuoi dati, grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256.

La fiducia è fondamentale quando si tratta di cloud storage e Internxt la guadagna grazie alla trasparenza. Il loro codice sorgente è pubblicamente disponibile su GitHub, consentendo a chiunque di verificarlo. La conformità al GDPR e la sicurezza al 100% sono essenziali, ma non devi fidarti solo delle parole: Internxt è stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, una delle principali società europee di penetration testing.

Se hai bisogno di velocità, Internxt è la scelta giusta. Grazie ai server veloci distribuiti in tutta l’Unione Europea, puoi godere delle migliori prestazioni di connessione, garantendo una rapida accessibilità ai tuoi dati. Internxt, inoltre, ha ottimizzato i suoi prodotti per rendere l’esperienza dell’utente il più semplice possibile. La sua interfaccia pulita e intuitiva ti aiuterà a migliorare la produttività senza sacrificare la sicurezza.

Archivia tutte le tue foto in una galleria online sicura e accedi ad esse da qualsiasi luogo. I tuoi ricordi saranno sempre a portata di mano, direttamente sul tuo telefono. Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, inclusi i sistemi Linux. Puoi sincronizzare i tuoi file e le tue foto su dispositivi mobili, web e desktop, garantendo un accesso sicuro da ovunque.

Il piano Internxt Free: ecco cosa include

Una delle offerte più allettanti di Internxt è il suo piano gratuito, che ti offre fino a 10 GB di spazio senza costi. Registrati ora e ricevi immediatamente 2 GB di spazio, con la possibilità di espanderlo successivamente fino a 10 GB. Questo piano comprende:

Archiviazione e condivisione di file criptati

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo

Accesso a tutti i nostri servizi

Garanzia di rimborso di 30 giorni

Internxt offre un processo di pagamento completamente sicuro e la possibilità di creare un account anonimo, garantendo la massima privacy. La protezione dei tuoi dati dovrebbe essere una priorità, per questo Internxt offre una soluzione sicura e affidabile. Approfitta del piano gratuito e scopri quanto può fare per proteggere la tua privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.