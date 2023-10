Proteggi i tuoi dati con NordPass e risparmia fino al 53%

Una delle più grandi preoccupazioni quando si deve accedere ad un sito web o ad una piattaforma è quello di non ricordare la password d’accesso. Fortunatamente esistono dei password manager che permettono di salvare tutte chiavi d’accesso in un solo luogo e recuperarle in fretta. NordPass è sicuramente uno dei servizi più amati dagli utenti, poiché offre la gestione semplice delle password, nonché una totale sicurezza. NordPass ti permette infatti di salvare le password in un clic, di accedere ai siti web automaticamente, di importare e sincronizzare le password, oltre ad un servizio di Cassaforte online, per avere le tue password sempre a disposizione, anche senza accedere all’app. Infine, la piattaforma ti permette di salvare un numero illimitato di password e passkey, e di accedere in modo sicuro ai dati delle tue carte di credito. Scegliendo il piano Premium o Family di NordPass, oggi puoi risparmiare fino al 53%.

NordPass Premium e Family: una soluzione completa per proteggere le tue password

La piattaforma offre un piano gratuito, con funzioni base. Si tratta del salvataggio illimitato delle password, della compilazione automatica oppure, della generazione di password univoche o della memorizzazione sicura dei dati delle carte di credito. Tuttavia, i piani Premium e Family offrono un grado di sicurezza maggiore, oltre a funzioni dedicate. Ad esempio, potrai mantenere la connessione attiva quando cambi dispositivo o impostare i contatti di fiducia per consentire l’accesso alle password a terzi in caso di emergenza. Inoltre, NordPass Premium e Family, grazie al Data Breach Scanner, ti permettono di scansionare il web alla ricerca di fughe di dati. Se un sito web che utilizzi dovesse subire una violazione, riceverai un’e-mail in tempo reale che ti avvisa che i tuoi dati sono in pericolo. Infine, grazie alla funzionalità Salute Password puoi trovare le password deboli, datate e riutilizzate.

Con il piano Premium di un anno puoi avere un solo account risparmiare il 20% sull’abbonamento, pagando 28,68 euro, anziché 35,88 euro (2,39 euro al mese).

Se opti per il piano biennale, risparmierai il 26%, pagando 52,56 euro nei 2 anni, anziché 71,76 euro (2,19 euro al mese).

Il piano NordPass Family ti permette di ottenere fino a 6 account.

Se scegli il piano annuale, potrai risparmiare il 38%, pagando 44,28 euro, anziché 71,88 euro (3,69 euro al mese).

Il piano biennale è ancora più conveniente, poiché risparmierai il 53%, pagando 66,96 euro, anziché 143,76 euro (2,79 euro al mese).

Prova NordPass e non dovrai più preoccuparti della sicurezza delle tue password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.