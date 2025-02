Proteggi i tuoi dati dal marketing aggressivo eliminando ogni traccia dal web

I nostri dati personali, che lo vogliamo o no e che ne siamo consapevoli o meno, sono diventati una merce preziosa. Tanto da essere scambiati e venduti da numerosi broker. Ci sono numerose aziende specializzate nella raccolta dei dati, nell’analisi delle informazioni personali e nella loro commercializzazione. Il motivo? Creare profili dettagliati dei consumatori da vendere ad altre aziende interessate a trovare potenziali clienti. Le ragioni di marketing, però, non possono prevalere su quelle della sicurezza e della privacy e per rivendicare i propri diritti è necessario individuare singolarmente ogni broker e inviare la richiesta di cancellazione. Incogni svolge tutto automaticamente al posto nostro.

Come vengono raccolti e trattati i dati sensibili

Ogni persona può avere i propri dati personali salvati nei database di oltre 150 data broker diversi. Il più delle volte questo avviene inconsapevolmente. Queste realtà raccolgono una grande quantità di informazioni: dalle abitudini di acquisto alla cronologia di navigazione passando per i dati demografici e le interazioni sui social media. Dati, questi, che per le agenzie di marketing hanno un valore enorme, motivo per cui c’è un interesse così elevato.

Ogni utente ha per legge (soprattutto in Europa con il GDPR) il diritto di richiedere la rimozione dei propri dati da questi database. Il problema è che farlo individualmente richiederebbe tempo e fatica. Bisogna non solo individuare tutti i data broker esistenti, ma anche inviare una richiesta formale corretta.

Una soluzione pratica e conveniente è quella offerta da Incogni. Molto semplicemente questo tool semplifica il processo andando a gestire in automatico le richieste di rimozione. Non solo monitora il web individuando costantemente nuovi broker, ma li controlla continuamente affinché rimuovano i dati e non li inseriscano nuovamente in un secondo momento.

Grazie a Incogni non si va a risolvere solamente il problema del marketing aggressivo, ma si riduce anche il rischio di frodi e furti d’identità, consentendo di navigare online in maniera più sicura.