Proteggi i tuoi dati online con un antivirus + VPN di spessore

Protezione dei dispositivi senza falle? Per ottenerlo, devi scegliere il pacchetto di protezione giusto. In questo caso, ti consigliamo caldamente il bundle Norton 360 Deluxe, con antivirus + VPN di spessore, a un prezzo scontato come mai prima d’ora.

Alla fine, ti renderai conto che stai pagando meno di una pizza. Lo sconto, infatti, è del 66% sul primo anno di abbonamento, che fa calare il prezzo a soli 34,99 euro.

L’app di Norton 360 Deluxe si può installare su un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente. Una volta attivata, garantirà la massima protezione sia online che offline. Ma fa’ in fretta: questa offerta potrebbe sparire in un batter d’occhio.

Norton Antivirus 360 Deluxe: un antivirus + VPN di spessore a prezzo stracciato

Norton offre un risparmio senza precedenti, anche quando si parla di sicurezza e privacy. Il pacchetto 360 Deluxe è completo, quindi può sia i tuoi dati personali che le informazioni sensibili. L’abbonamento, attualmente in offerta al 66% di sconto, include una serie di funzionalità ideali:

protezione real time contro malware, virus, spyware, ransomware, virus e phishing;

contro malware, virus, spyware, ransomware, virus e phishing; VPN Secure , con cui potrai navigare in modo anonimo e sicuro, senza tracciamento grazia alla crittografia di livello militare ;

, con cui potrai navigare in modo anonimo e sicuro, senza tracciamento grazia alla ; backup in un cloud con 50GB di spazio ;

; monitoraggio Dark Web , che scansiona la parte oscura di Internet per cercare le tue informazioni personali;

, che scansiona la parte oscura di Internet per cercare le tue informazioni personali; SafeCam , con notifiche e blocco degli accessi non autorizzati alla tua webacam;

, con notifiche e blocco degli accessi non autorizzati alla tua webacam; Password Manager , per creare e gestire password complesse in sicurezza;

, per creare e gestire password complesse in sicurezza; Protezione Minori, per gestire le attività online dei tuoi figli e proteggerli dai pericoli del web.

Cos’altro potresti desiderare? Norton Antivirus 360 Deluxe, con antivirus + VPN di spessore, offre un livello di sicurezza ineguagliabile. Quindi, se non vuoi trasformare i tuoi dispositivi in piatti succulenti per i cybercriminali, approfitta subito di questa offerta straordinaria.