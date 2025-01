Proteggi i tuoi dati personali al meglio con questo semplice tool

Ogni anno si registra un numero impressionante di data breach (violazioni di dati), attraverso cui vengono rubati i dati personali degli utenti. Questo accade perché i cybercriminali riescono a guadagnare ottime cifre dalle informazioni sottratte: possono ad esempio rivendere i dati rubati ad altri criminali, commettere furti di identità, impadronirsi di un account, oltre che effettuare attacchi di phishing a persone e aziende.

Per proteggere i propri dati personali, la soluzione consigliata è l’uso di una VPN con crittografia dei dati. Una delle migliori è NordVPN, che oltre al servizio VPN aggiunge anche la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, un software anti-phishing che si serve dell’intelligenza artificiale per rilevare eventuali nuove minacce.

In queste prime settimane del 2025 NordVPN è in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. L’opzione Threat Protection Pro è inclusa nei piani Plus e Ultimate, in offerta rispettivamente a 4,39 euro e 6,89 euro al mese per 24 mesi.

Proteggere i dati personali con NordVPN

Capita di frequente cedere i dati personali quando si naviga sul web, magari accettando i termini di utilizzo di un servizio o premendo sul tasto Accetto o Sì presente nei banner che si aprono in automatico quando si visita un sito web. Per risolvere, basta connettersi a una VPN prima di accedere a Internet, così da nascondere il proprio traffico web a chiunque, sia agli hacker che al proprio provider dei servizi di rete.

Da sola però la VPN potrebbe non bastare. Ed è qui che arriva in aiuto Threat Protection Pro, la soluzione proprietaria di NordVPN che rileva e blocca sia i file che i siti malevoli prima che si finisca nei guai.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese per 24 mesi. Inoltre, è possibile beneficiare di tre mesi extra di servizio e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.