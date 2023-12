Proteggi il tuo dispositivo con Norton: antivirus e VPN in un'unica offerta

La sicurezza online è una priorità, e la combinazione di antivirus e VPN rappresenta la soluzione ottimale per proteggere i dispositivi e garantire una navigazione sicura e rispettosa della privacy.

Norton lancia una proposta all-inclusive con il piano in abbonamento Norton 360 Deluxe, un’opzione completa per massimizzare la sicurezza dei dati e dei dispositivi.

Norton 360 Deluxe: un’offerta imperdibile

Attualmente, l’abbonamento annuale di Norton 360 Deluxe è scontato del 66%, con un costo ridotto a soli 34,99 euro. Un’opzione ancora più conveniente è l’abbonamento biennale al costo di 79,99 euro, garantendo un risparmio del 61% rispetto al prezzo standard.

Questa offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi è il momento ideale per assicurarsi una protezione completa.

L’abbonamento protegge 5 dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer. Norton 360 Deluxe non solo fornisce un antivirus per il riconoscimento e il blocco in tempo reale di software malevolo, ma include anche la Secure VPN.

Questo servizio VPN senza limiti consente di geolocalizzare l’IP in un altro Paese, garantendo una navigazione più sicura e privata.

Oltre all’antivirus e alla VPN, gli utenti che attivano il bundle possono usufruire del Password Manager e di 50 GB di spazio in cloud per il backup dei dati. Norton offre una soluzione completa per garantire la sicurezza digitale in tutti gli aspetti.

L’offerta di Norton permette di scegliere tra il piano annuale e quello biennale, con costi di 34,99 euro per 12 mesi o 79,99 euro per 24 mesi.

In entrambi i casi, la protezione può essere estesa a cinque dispositivi, inclusi smartphone, tablet (Android e Apple) e computer con sistema operativo Windows o macOS.

Questa offerta è una opportunità unica e è valida solo per un breve periodo di tempo. Tutti i dettagli e la possibilità di attivare l’offerta sono disponibili sul sito ufficiale Norton. Non perdere l’occasione di garantire la massima sicurezza online con Norton 360 Deluxe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.