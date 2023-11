Proteggi il tuo MacBook Air M2 con questa custodia in offerta Amazon (11,99€)

Hai appena comprato un MacBook Air M2 da 13″ e vuoi proteggerlo da graffi e ditate? La soluzione ti costa pochissimo grazie agli sconti Black Friday di Amazon perché puoi acquistare questa pratica custodia trasparente a soli 11,99 euro. Non fartela scappare.

Custodia per MacBook Air M2: lo proteggi da graffi e ditate

La custodia è progettata su misura per il MacBook Air M2 2022 modello A2681, dotato di Display Liquid Retina da 13,6 pollici e Touch ID. Garantisce una vestibilità perfetta e una protezione affidabile, mantenendo intatta l’estetica del tuo prezioso MacBook.

Ricorda quindi che questa custodia NON è compatibile con MacBook Air M1 2021 o altri modelli. Assicurati di verificare il numero di modello “Model A2681” sul lato inferiore del tuo MacBook Air M2 prima di procedere all’acquisto.

Realizzata in plastica in policarbonato, la custodia è sottile, leggera ma estremamente resistente. Protegge il tuo MacBook da graffi e urti, mantenendo un profilo sottile e minimale. La superficie lucida trasparente nella variante “Cristallo Chiara” conserva l’eleganza originale del tuo dispositivo.

La custodia è facile da applicare e rimuovere, garantendo un accesso completo a tutte le porte senza compromettere la funzionalità. La cover per tastiera inclusa, con layout italiano in silicone trasparente, aggiunge un ulteriore strato di protezione per mantenere il tuo MacBook sempre come nuovo.

Il design in due pezzi, con il guscio inferiore ventilato, assicura una dissipazione efficiente del calore durante l’uso prolungato. I quattro piedini antiscivolo mantengono saldamente il tuo MacBook su qualsiasi superficie, garantendo stabilità e sicurezza.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta durante il Black Friday su Amazon. Acquista ora la custodia per MacBook Air M2 a soli 11,99 euro e assicurati una protezione affidabile e elegante per il tuo prezioso dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.