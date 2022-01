Proteggi il tuo PC con Avast e risparmia il 50%

Se sei alla ricerca di un buon antivirus, dai un'occhiata a quest'ottima promozione. Avast, nota azienda leader nel settore della sicurezza informatica, ha recentemente annunciato un'interessante offerta che sconta alcuni dei suoi migliori software. Parliamo di Avast Premium Security e Ultimate: sottoscrivendo un abbonamento per il primo anno è possibile risparmiare ben il 50%. Inoltre, il software supporta fino a 10 dispositivi diversi, ottimo dunque per le famiglie oppure per chi possiede tanti device.

Avast Premium Security e Ultimate a soli 59,99 euro

Entriamo nel dettaglio dei due software. Avast Premium Security è una suite studiata per la sicurezza multipiattaforma, da Windows a macOS fino ad Android e iOS. Nella suite possiamo trovare il noto antivirus, uno dei migliori quando si tratta di protezione da qualsiasi tipologia di minaccia informatica, compresi i pericolosi ransomware, ormai sempre più diffusi. Inoltre, il software è in grado di rilevare siti contraffatti o poco sicuri, bloccare i download pericolosi, impedire l'accesso alla webcam da parte di malintenzionati e verificare la sicurezza della rete Wi-Fi a cui si è connessi. La suite include un pratico firewall che monitora costantemente il traffico sia in entrata che in uscita, e non manca nemmeno il password manager per conservare al sicuro le proprie credenziali. Concludono il pacchetto alcuni tool per aggiornare le app installate.

C'è, poi, Avast Ultimate, che raccoglie tutte le funzionalità di Avast Premium Security e aggiunge tre utili funzionalità. Si tratta di SecureLine VPN, per navigare in anonimato sul web, Cleanup Premium per velocizzare il PC ed eliminare fastidiosi file spazzatura, e AntiTrack, utile ad impedire il tracciamento online da parte di tracker e malintenzionati. L'offerta è valida per tutti i piani, ma considerando il rapporto qualità/prezzo il migliore è sicuramente il piano da 10 dispositivi. Entrambi gli abbonamenti sono scontati al 50% e costano soltanto 59,99 euro (cadauno) per il primo anno. Per accedere alla promozione, ti rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto. In caso di ripensamenti, potrai usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.