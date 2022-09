Proteggi la tua azienda dagli attacchi informatici con Sophos

La presenza di server all’interno di un’azienda potrebbe essere dovuta a specifiche esigenze. Stesso discorso vale per l’utilizzo di applicazioni cloud o risorse in ambienti cloud pubblici e privati. La necessità di proteggerli dagli attacchi informatici pare evidente.

Siccome il cloud, nella maggior parte delle aziende, sta diventando sempre più centrale per svolgere le operazioni quotidiane, Sophos offre ottime soluzioni di protezione.

Protezione di dati e workloads dagli attacchi informatici

Per proteggere i dati e i workloads sui server Windows e Linux dagli attacchi informatici, sia in cloud che in locale, va utilizzato Sophos Intercept X for Server, il quale offre:

blocco totale di malware e ransomware;

protezione degli ambienti virtuali desktop in modo da dare supporto ai team che operano da remoto;

controllo su cosa può essere eseguito sui server e invio di notifiche nell’eventualità di modifiche non autorizzate.

La protezione può essere ulteriormente estesa con Sophos Intercept X for Servers con EDR (Endpoint Detection and Response), il quale aiuta a:

individuare problemi e mostrare minacce eccessivamente invasive, tra cui la comprensione di come gli attacchi si sono verificati e agire immediatamente;

rilevare in modo automatico servizi cloud critici e workloads cloud, tra cui funzioni serverless, database e bucket S3;

rilevare attraverso il monitoraggio dell’IA degli ambienti cloud le distribuzioni non sicure, che possono generare configurazioni pericolose e anomalie di accesso.

Proteggere anche la rete

Messi al sicuro dati e workloads, tocca adesso proteggere la rete. Utilizzando Sophos Firewall. Con Sophos Firewall le prestazioni sono elevate e la protezione potente. Reti locali, cloud pubblici e privati e ambienti Azure saranno al sicuro.

Quella offerta da Sophos Firewall è una soluzione all-in-one, con modelli progettati per garantire una protezione totale dei vari ambienti contro minacce note ed emergenti.

Tutto questo è possibile soltanto acquistando i prodotti Sophos entrando in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.