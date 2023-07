Proteggi la tua estate con una VPN super: Surfshark in sconto dell'82%

Surfshark è tra le migliori VPN in circolazione. Non solo impedisce il monitoraggio delle attività sui tuoi dispositivi, ma consente anche di nascondere l’indirizzo IP e gli eventuali dati sensibili che ricevi da altri contatti o che invii. In più nessuno, nemmeno gli hacker e i bot online, possono più controllare le tue azioni online.

La VPN è la scelta ideale per proteggere le tue vacanze estive da occhi indiscreti e mantenere al sicuro la tua privacy quando navighi sul web. L’ultima offerta di Surfshark propone uno sconto dell’82% sul piano di due anni, con una spesa di 2,30 euro al mese per 24 mesi (più IVA). E in più benefici di 2 mesi extra gratuiti, per una spesa complessiva di 59,76 euro per i primi 26 mesi (più IVA).

Surfshark: 82% di sconto sul piano biennale

I vantaggi di Surfshark VPN sono diversi. In primis la possibilità di connettersi alla rete virtuale privata su un numero illimitato di dispositivi, quando invece la concorrenza spesso si ferma a un massimo di 5 dispositivi.

Un altro elemento che pone Surfshark tra le migliori VPN disponibili sul mercato è la presenza dell’autenticazione a due fattori. Una soluzione disponibile su un numero crescente di servizi, ma una novità piuttosto recente nel campo della VPN.

Le altre due funzionalità chiave sono la velocità e l’ad-blocker integrato. Navighi alla massima velocità qualunque sia la tua posizione, in più puoi godere di un’esperienza d’uso estremamente godibile grazie all’assenza di pubblicità.

Approfitta della maxi offerta sul piano di due anni di Surfshark per risparmiare oltre l’80% sul prezzo originale e godere di due mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.