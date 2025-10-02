Proteggi la tua privacy online e rimani anonimo: TotalVPN è in sconto dell'80%

Navigare sul web senza pensieri è possibile grazie a TotalVPN di TotalAV, lo strumento che ti consente di mantenere al sicuro le tue informazioni personali e di restare anonimo online. Oggi è disponibile una promo speciale con sconto dell’80%, che ti permette di attivare la protezione completa a soli 1,59€ al mese (19€ per 12 mesi).

L’abbonamento include anche Total Adblock, per eliminare automaticamente gli annunci pubblicitari più fastidiosi, e una licenza TotalAV per proteggere il tuo PC da virus e malware. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le funzionalità di questo strumento.

La tua privacy online è al sicuro con TotalVPN

Con un solo clic TotalVPN ti garantisce connessioni sicure e criptate, così che le tue attività non lascino tracce digitali. Grazie alla funzione VPN Killswitch eviti fughe di dati anche in caso di interruzione della connessione, mentre i protocolli OpenVPN e IKEv2 assicurano prestazioni elevate senza sacrificare la privacy.

Il servizio è pensato per proteggerti ovunque: a casa, al lavoro o in viaggio. Le app dedicate per desktop, smartphone e tablet rendono facile restare anonimi anche quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente vulnerabili ad attacchi e intrusioni.

Inoltre, la rete di oltre 50 server distribuiti in più di 30 Paesi ti consente di accedere senza limiti a siti e contenuti soggetti a restrizioni geografiche, con streaming fluido e senza interruzioni.

Con TotalVPN di TotalAV la tua sicurezza digitale è completa: navigazione protetta, anonimato totale e massima libertà online, il tutto ad un prezzo super scontato. L’offerta all’80% di sconto è valida però per un periodo limitato: un’occasione da cogliere subito per chi desidera proteggere davvero i propri dati personali sul web.