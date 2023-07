Proteggi le tue credenziali con 1Password

Vuoi che i tuoi cari mantengano le loro password al sicuro? Quante volte ti sarà capitato di dover creare delle password che alla fine si sono rivelate del tutto deboli? Con 1Password puoi scegliere il piano pensato e progettato appositamente per la famiglia e non per un singolo membro della famiglia.

Come sappiamo, quando si utilizza il web e si salvano dati personali, carte di credito, conti correnti e dati ad essi collegati è importante fare attenzione e dotarsi di validi strumenti di protezione.

Generare delle password è tra le cause principali di incidenti in ambito di sicurezza online e, proprio per questo motivo, che avere un gestore di password come 1Password è un modo semplice ma indispensabile per proteggersi.

Non hai mai sentito parlare di 1Password? Con 1Password hai la possibilità di provare il servizio grazie ad una prova gratuita di 14 giorni e scegliere solo successivamente il piano più adatto a te e alla tua famiglia.

In alternativa acquistando il piano 1Password individual al costo di 2,65 euro + IVA al mese puoi avere 1 account personale con dispositivi illimitati; sicurezza avanzata con crittografia autenticata, PAKE e altro; avvisi per i siti web compromessi e le password vulnerabili. In più per te un assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 1Password è disponibile non solo per Windows ma anche su Mac, iOS, Android, Chrome OS e Linus.

La tranquillità ora è un gioco da ragazzi, per te e la tua famiglia. Proteggi e condividi in modo sicuro password, conti finanziari, carte di credito e molto altro grazie a 1Password. Non a caso, stiamo parlando di un password manager che tantissimi utenti hanno già deciso di provare grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

