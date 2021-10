Proteggi le tue foto online con Watermark Software Unlimited a 172€

Watermark Software 8 è un utilissimo programma di editing il cui obiettivo è quello di proteggere le nostre immagini da violazione di copyright e utilizzo non autorizzato, applicandovi una filigrana personalizzata. La versione unlimited di questo pratico software è in vendita al prezzo di 172,64 euro.

Dall'interfaccia piuttosto semplice ma intuitiva e molto semplice, questo utilissimo programma consente di caricare e proteggere centinaia di fotografie ed immagini in pochissimi click: Watermark Software 8 promette di elaborarne ben 500 in meno di un minuto. Il software è particolarmente indicato per i fotografi, che potranno così evitare un utilizzo non autorizzato dei propri scatti, ma anche per graphic designer o artisti, che pubblicano online i propri lavori. Il watermark potrà essere personalizzato con un'immagine (come, ad esempio, una firma o un logo), un QR Code oppure un testo e potrà esserne posizione e opacità. Selezionando il testo sarà possibile sceglierne carattere, dimensione e colore e applicarvi una serie di effetti come fluorescenza e tanto altro.

L'applicazione di filigrane non è l'unica funzione di Watermark Software 8, anzi: il programma si presenta anche come un piccolo editor base di immagini. Fra le funzioni c'è la possibilità di applicare tanti filtri diversi alle nostre immagini e cornici personalizzate, oppure di ridimensionarle singolarmente o in batch. Un pratico software tutto-in-uno al prezzo esclusivo di 172,64 euro.