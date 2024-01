Proteggi le tue Password e Carte di Credito con NordPass (-43%)

Attiva NordPass al 43% di sconto. Oggi, grazie a questa super offerta, ottieni uno dei migliori password manager disponibili sul mercato. Grazie a questa cassaforte metti al sicuro tutte le tue password oltre che a dati importanti come indirizzi personali, codici di accesso e carte di pagamento come carte di credito e/o di debito. In pratica hai un luogo inviolabile per tutti i tuoi dati sensibili.

Tutto questo puoi gestirlo facilmente grazie alle categorie preimpostate e alle cartelle che puoi creare liberamente. Questo gestore di password all’avanguardia è in grado di assicurarti il massimo della privacy e una gestione delle tue informazioni personali senza margine di errore. Vediamo insieme tutte le caratteristiche vincenti che lo hanno reso il password manager preferito da milioni di persone e aziende in tutto il mondo.

NordPass: la scelta migliore per proteggere password e carte di credito

Scegli NordPass, oggi a soli 1,69 euro al mese. Il prezzo è bloccato per due anni! Ma quali sono i vantaggi di questa soluzione. Per prima cosa la sua app multi-device che è compatibile con tutti i sistemi operativi. Questo ti permette di gestire password, credenziali di accesso, codici e carte di pagamento su ogni dispositivo in tuo possesso e condividerle con chi vuoi in modo del tutto sicuro e crittografato.

Il secondo vantaggio, perfettamente coordinato con il primo, riguarda la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi. Tu registri una password su smartphone e automaticamente te la ritrovi anche su tablet e PC. Niente male vero? Tra l’altro puoi salvare un numero illimitato di password e passkey. Ciò vuol dire che non dovrai mai spendere ulteriore denaro per eventuali upgrade.

Il terzo vantaggio di NordPass è la semplicità di gestione. In pratica tu non solo inserisci i tuoi dati, ma puoi anche generare password complesse che verranno ricordate ad ogni accesso grazie alla compilazione automatica. In altre parole, un sistema intelligente riconosce quali dati devono essere inseriti per accedere a un determinato servizio. Tutto in modo automatico e completamente sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.