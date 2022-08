Proteggi la tua rete WiFi con Panda Dome Essential al 50% di sconto

Panda Dome Essential, la soluzione antivirus che ti aiuta a navigare, fare shopping online in tutta sicurezza e proteggere la tua rete WiFi, è adesso disponibile con il 50% di sconto esclusivo sul pacchetto annuale. Ti abboni adesso e paghi soltanto 17,49 euro per tutto il primo anno: poi decidi se rinnovarlo. Inclusa nel pacchetto trovi anche una VPN per accedere a Internet in modo totalmente anonimo.

Panda Dome Essential: antivirus, VPN e protezione WiFi in un unico pacchetto

Panda Dome Essential è la protezione base offerta dalla nota società informatica che ha ottenuto il 100% di tasso di rilevamento secondo il Real-World Protection Test. Consigliato dagli esperti, questo software antivirus è stato premiato per la velocità estrema, il minimo utilizzo delle risorse, la massima protezione e il download sicuro delle app.

Abbonandoti adesso a soli 17,49 euro otterrai subito:

Protezione antivirus in tempo reale

Firewall per Windows o Mac

VPN per accedere a Internet in modo privato e anonimo (150MB al giorno)

Protezione WiFi

Analisi virus per i dispositivi USB

Inoltre, hai l’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e la garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quindi, lo provi gratuitamente per un mese e poi decidi se continuare oppure ottenere il rimborso completo della cifra che hai speso.

Una cifra comunque molto bassa visto che, ripetiamo, puoi ottenere l’abbonamento annuale per 1 dispositivo a soli 17,49 euro. Sei anche libero di scegliere il numero di dispositivi da proteggere: in quel caso il costo salirebbe un po’, ma manterresti comunque lo sconto del 50%. La scelta è tua!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.