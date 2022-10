Pericolo furto di identità online: ecco come proteggersi

La protezione dei dati personali è un tema fondamentale per qualunque utente, perché il furto di identità digitale è più che mai attuale. I social network incoraggiano gli utenti a condividere informazioni personali, il che li espone automaticamente al rischio di furto.

Per fortuna, antivirus moderni e completi come Panda Dome Complete sono in grado di offrire una protezione a 360 gradi, compresa l’identità digitale.

Naturalmente, gli utenti sono chiamati a prendere tutte le precauzioni possibili, per evitare che i propri dati sensibili vengono hackerati dai criminali informatici. Ma affidarsi ad un buon antivirus resta il primo passo per mettersi al riparo.

Furto di identità digitale: cosa fare?

Gli utenti Facebook devono essere consapevoli che vengono inventate sempre nuove truffe per il furto di identità digitale. E questi dati sono spesso di dominio pubblico e facilmente accessibili.

Cosa fare? Innanzitutto, evitare di rivelare la data di nascita, o almeno l’anno in cui si è nati. La data di nascita, compreso l’anno, è un’informazione importante per coloro che intendono rubare l’identità degli utenti.

Poi è fondamentale fare attenzione quando si acquistano servizi di Facebook che richiedono i dati della carta di credito. È meglio non mettere questi dettagli sul social network.

Altro accorgimento da attuare è di evitare di pubblicare i luoghi in cui vengono scattate le foto o di geotaggarle per mostrare la loro posizione esatta, ma anche di non postare quelle che rivelano indirizzi e dati personali.

I ladri di identità prestano molta attenzione a tutte le informazioni disponibili pubblicamente che rivelano la posizione e le attività dell’utente, tutte le informazioni personali possibili dal diario, dai post e dalle foto.

Naturalmente, quanto detto potrebbe non bastare. I ladri di identità digitali sono molto furbi, scaltri e, quasi sempre, sono geni dell’informatica.

Per questo motivo, meglio installare sui propri dispositivi Panda Dome Complete, che offre protezione dell’identità digitale quando si effettuano acquisti e si naviga online, ma anche protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati.

Acquistare Panda Dome Complete è facile: basta entrare qui e cliccare su “Acquista” per usufruire del 50% di sconto sul prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.