Protezione antivirus e privacy online al top con Norton 360 Deluxe (66% di sconto)

In una società sempre connessa come la nostra, le esigenze sulla protezione dei propri dispositivi e la privacy online sono molto diverse rispetto al passato. Nella maggior parte dei casi, infatti, un buon antivirus non è più sufficiente per garantire la sicurezza informatica richiesta dalle nuove e vecchie generazioni.

Ecco perché le aziende del settore stanno potenziando le loro soluzioni inserendo nella propria offerta prodotti all-in-one capaci di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Tra questi, uno dei migliori è Norton 360 Deluxe, che unisce un potente antivirus e un servizio VPN premium senza limiti: oggi è in promo a 34,99 euro invece di 104,99 euro per il primo anno, per effetto del 66% di sconto.

Norton 360 Deluxe è in sconto del 66% per il primo anno

Uno dei principali punti di forza di Norton 360 Deluxe è la protezione dalle minacce in tempo reale, sia quelle esistenti che quelle emergenti, al fine di salvaguardare i dati sensibili degli utenti. Oltre al potente antivirus di Norton è possibile usufruire di una VPN che permette di navigare in completo anonimato e con maggiore sicurezza.

Altre funzionalità degne di nota inclusa nella soluzione all-in-one di Norton sono un robusto password manager per generare, memorizzare e gestire le proprie password in modo più facile e sicuro, il monitoraggio del Dark Web con avvisi puntuali su un’eventuale fuga di dati, e il backup del PC nel cloud, con 50 GB a disposizione per salvare file e documenti importanti come azione preventiva contro un’eventuale perdita di dati.

La soluzione progettata dal team di Norton protegge fino a 5 dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone o tablet.

L’offerta a tempo limitato per il piano annuale di Norton 360 Deluxe è disponibile sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Norton.