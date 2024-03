Protezione e sicurezza online con Surfshark One: l'offerta imperdibile

Per chi è alla ricerca di una soluzione completa per protezione e sicurezza online a tutto tondo, inclusa quella per i dispositivi, Surfshark One si sta mettendo in evidenza come soluzione migliore. Questo servizio tutto-in-uno offre una serie di strumenti per navigare in rete senza pensieri, inclusi VPN, antivirus e molto altro.

Surfshark One si può paragonare a un coltellino svizzero digitale per la sicurezza su internet. La VPN cripta l’attività online, nasconde l’indirizzo IP, blocca annunci indesiderati e malware e tutela i dati personali anche su reti WiFi pubbliche o poco sicure. Tutto questo adesso è tuo con lo sconto del 78%!

Surfshark One: protezione e sicurezza online a prezzo pazzesco

L’antivirus di Surfshark One è progettato per identificare e neutralizzare virus e malware, offrendo protezione in tempo reale e impedendo il tracciamento online da parte di ISP e bot. Le scansioni possono essere complete o mirate a specifiche cartelle.

Il servizio Alert contenuto nel pacchetto lancia notifiche all’utente nel caso in cui la propria email venga trovata in database compromessi, fornisce aggiornamenti sulla sicurezza del numero di identificazione personale, controlla la robustezza delle password e monitora le carte di credito. Invece, con Search, Surfshark One garantisce una ricerca web privata e precisa, libera da pubblicità e tracker.

Per chi sottoscrive l’abbonamento annuale, Surfshark One offre lo sconto del 78% sul prezzo di listino. I primi 14 mesi costano solo 48,86 euro invece di 209,86 euro, con due mesi in omaggio. Il costo mensile è di soli 3,49 euro, con la possibilità di usufruire della garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni. Per chi preferisce il piano mensile, il prezzo è di 14,99 euro al mese. Questa offerta rappresenta la migliore opportunità per ottenere protezione e sicurezza online a un SUPER PREZZO!