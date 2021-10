Protezione IObit Malware Fighter 8 PRO in sconto

La protezione del proprio sistema è un argomento sempre più all'ordine del giorno e la tematica non è più solo relativa ad un antivirus, ovvero un software che protegge il proprio sistema dall'esecuzione di programmi malevoli che possono arrecare danni o rubare dei dati sensibili. Alcune volte bloccano il sistema chiedendo un riscatto per poter riavere il pieno controllo sul proprio PC.

Può anche capitare di essere “hackerati”, dunque di perdere credenziali di accesso perchè intercettate da malintenzionati e il furto dei dati è ultimamente all'ordine del giorno per le notizie che emergono a danno di enti statali o grandi aziende, che nonostante abbiano a disposizione firewall dedicati e strutture di protezione, possono subire comunque un furto piuttosto consistente.

Protezione estesa per il proprio sistema

Per questi motivi è utile rivolgersi ad un software che non faccia solo l'antivirus, ma che sia specializzato anche dagli altri tipi di minacce che possono arrivare dalla navigazione web e dall'esecuzione di software malevolo. È il caso di IObit Malware Fighter 8 PRO che è disponibile in versione gratuita ed è possibile prendere anche la versione estesa dopo aver provato tutte le feature di cui dispone.

Oltre al lato antivirus, dispone di una protezione intelligente che utilizzando algoritmi di IA si aggiorna man mano basandosi anche sui feedback raccolti dagli altri utenti. Quando ci sono attività sospette che cercano di prendere il controllo del computer o di operare in modo non diretto dall'utente, il software blocca automaticamente, chiedendo poi all'utente cosa è lecito e cosa no.

Da segnalare anche la Difesa Ransomware Rafforzata che permette di proteggere i propri file più sensibili o i dati importanti andando ad indicarli al programma. Chi ha necessità può poi rivolgersi anche al servizio tecnico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Praticamente un pacchetto di protezione completo per il proprio sistema.