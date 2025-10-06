Protezione online totale? TotalAV sconta il suo antivirus: costa 100€ in meno

Di antivirus ce n’è veramente tanti in commercio: ciascuno ha pro e contro ed è difficile che se ne possa trovare uno che accontenti le esigenze più diverse. In realtà, c’è un software che mette d’accordo tutti: TotalAV.

La peculiarità di questo programma è che non è “solo” un ottimo antivirus. Nel suo pacchetto include funzionalità extra che lo rendono perfetto anche per aumentare sensibilmente la privacy dell’utente che lo utilizza. E, come se non bastasse, in questo momento è venduto con uno sconto di 100€: da 149€ a 49€ per un anno. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

Cosa rende speciale TotalAV?

In primo luogo, TotalAV mette a disposizione un antivirus di livello assoluto, in grado di proteggere in tempo reale da malware, trojan, phishing e ransomware. Le sue capacità di rilevamento sono state testate e hanno fatto registrare ottimi risultati. Inoltre, possiede la funzionalità di monitoraggio delle caselle email: così ricerca possibili violazioni di dati (nel caso le trovasse, invia una notifica).

All’antivirus, TotalAV aggiunge poi una VPN illimitata, dotata di una rete di server estesa in 90 Paesi, con cui navigare online in modo totalmente anonimo e allo stesso tempo sbloccare i siti oscurati dalle limitazioni geografiche. Infine, nel pacchetto sono presenti anche altri strumenti, come un adblock per eliminare banner e annunci invasivi, la pulizia del disco e del browser e un password manager per una gestione più sicura delle password.

Per quanto riguarda la compatibilità, non ci sono limiti: può essere utilizzato su tutti i sistemi operativi. Perciò, questo è il momento giusto per attivarlo: basta andare sul sito ufficiale di TotalAV e sfruttare la promo a 49€ per il primo anno invece di 149€.