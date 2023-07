Protezione totale con PIA VPN a meno di 2 euro/mese

Stai cercando una VPN che dia la priorità alla privacy con una rigorosa politica di no-log e una serie di funzionalità per la privacy personalizzabili?

Non cercare oltre Private Internet Access, il servizio VPN più affidabile a livello globale, che garantisce la massima protezione per i tuoi dati.

Non sorprende che questa VPN sia rinomata per la sua trasparenza e il suo impegno incrollabile per la privacy.

Non perdere l’attuale promozione di Private Internet Access VPN. Approfittando di questa offerta, puoi risparmiare un significativo 82% sul prezzo normale del piano biennale. Come bonus aggiuntivo, riceverai anche 3 mesi extra di servizio assolutamente gratuiti.

Cosa offre Private Internet Access

Quando utilizzi la VPN Internet ad accesso privato, non sei limitato a un’esperienza VPN di base. Hai infatti il ​​vantaggio di salvaguardare un numero illimitato di dispositivi senza costi aggiuntivi.

Ciò è reso possibile attraverso la fornitura di applicazioni PIA dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo.

Inoltre, l’assenza di limitazioni ti garantisce l’opportunità di accedere a una vasta gamma di server in 60 paesi, assicurandoti di goderti tutti i tuoi contenuti preferiti, tra cui musica, applicazioni e spettacoli.

Grazie al processo di configurazione rapido e semplice fornito da PIA, puoi iniziare a lavorare immediatamente senza problemi.

Il Blocco annunci integrato offerto da PIA offre un’esperienza di navigazione più efficiente e sicura bloccando efficacemente pubblicità, tracker e siti Web dannosi.

Questa funzione migliora la velocità della navigazione sul Web garantendo al tempo stesso un ambiente online più sicuro.

PIA VPN offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui il blocco automatico, lo split tunneling, il supporto per il torrenting, impostazioni altamente personalizzabili e molte altre funzionalità.

Per una tariffa mensile di € 1,92, puoi godere dei vantaggi dell’abbonamento al piano di 2 anni + 3 mesi.

Non esitare più. Approfitta di questa offerta prima che scada. Se hai bisogno di assistenza o hai domande, il team di supporto è disponibile 24 ore su 24 per fornirti le informazioni necessarie e aiutarti a risolvere eventuali problemi che potresti incontrare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.