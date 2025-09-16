Protezioni minori: Apple rilascia nuovi strumenti

Apple ha rilasciato ieri sera iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26. Le nuove versioni dei sistemi operativi includono anche nuovi strumenti per proteggere maggiormente privacy e sicurezza online di bambini e adolescenti, come anticipato a metà giugno. L’azienda di Cupertino ha inoltre cambiato la classificazione delle app pubblicate sullo store.

Gestione account e altre novità

Dopo aver installato le versioni 26 dei sistemi operativi, i genitori potranno verificare più facilmente se l’età per gli account dei minori è stata impostata correttamente. Dopo la configurazione verrà chiesto di collegare gli account dei minori di 14 anni al gruppo “In famiglia”. Gli account saranno automaticamente convertiti in account per bambini e i genitori potranno accedere a tutti i controlli parentali (le impostazioni predefinite adatte all’età sono già applicate).

I genitori possono inoltre condividere la fascia di età dei figli con le app, senza specificare la data di nascita. Non verrà quindi consentito il download delle app non adatte all’età. I genitori possono scegliere di condividere le informazioni sulla fascia d’età sempre, per ogni richiesta delle app o mai (la scelta può essere cambiata in qualsiasi momento).

Le protezioni aggiuntive per contenuti web e comunicazioni vengono subito attivate per gli utenti con età compresa tra 14 e 17 anni. Entro fine anno, Apple cambierà la classificazione delle app pubblicate sullo store. Passeranno da quattro (4+, 9+, 12+ e 17+) a cinque (4+, 9+, 13+, 16+ e 18+) e verranno aggiunte ulteriori informazioni su pubblicità, contenuti generati dagli utenti e controlli in-app.

La funzionalità Limitazioni comunicazioni permette infine ai genitori di scegliere quando i figli possono comunicare con altre persone, impostando limiti ai contatti per Telefono, FaceTime, Messaggi e iCloud. I più piccoli dovranno inviare una richiesta ai genitori prima di poter comunicare con un nuovo numero di telefono.