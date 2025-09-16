 Protezioni minori: Apple rilascia nuovi strumenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Protezioni minori: Apple rilascia nuovi strumenti

Apple ha incluso nei nuovi sistemi operativi altre funzionalità che permettono ai genitori di controllare le attività online dei propri figli.
Protezioni minori: Apple rilascia nuovi strumenti
Sicurezza
Apple ha incluso nei nuovi sistemi operativi altre funzionalità che permettono ai genitori di controllare le attività online dei propri figli.
Gemini

Apple ha rilasciato ieri sera iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26. Le nuove versioni dei sistemi operativi includono anche nuovi strumenti per proteggere maggiormente privacy e sicurezza online di bambini e adolescenti, come anticipato a metà giugno. L’azienda di Cupertino ha inoltre cambiato la classificazione delle app pubblicate sullo store.

Gestione account e altre novità

Dopo aver installato le versioni 26 dei sistemi operativi, i genitori potranno verificare più facilmente se l’età per gli account dei minori è stata impostata correttamente. Dopo la configurazione verrà chiesto di collegare gli account dei minori di 14 anni al gruppo “In famiglia”. Gli account saranno automaticamente convertiti in account per bambini e i genitori potranno accedere a tutti i controlli parentali (le impostazioni predefinite adatte all’età sono già applicate).

I genitori possono inoltre condividere la fascia di età dei figli con le app, senza specificare la data di nascita. Non verrà quindi consentito il download delle app non adatte all’età. I genitori possono scegliere di condividere le informazioni sulla fascia d’età sempre, per ogni richiesta delle app o mai (la scelta può essere cambiata in qualsiasi momento).

Le protezioni aggiuntive per contenuti web e comunicazioni vengono subito attivate per gli utenti con età compresa tra 14 e 17 anni. Entro fine anno, Apple cambierà la classificazione delle app pubblicate sullo store. Passeranno da quattro (4+, 9+, 12+ e 17+) a cinque (4+, 9+, 13+, 16+ e 18+) e verranno aggiunte ulteriori informazioni su pubblicità, contenuti generati dagli utenti e controlli in-app.

La funzionalità Limitazioni comunicazioni permette infine ai genitori di scegliere quando i figli possono comunicare con altre persone, impostando limiti ai contatti per Telefono, FaceTime, Messaggi e iCloud. I più piccoli dovranno inviare una richiesta ai genitori prima di poter comunicare con un nuovo numero di telefono.

Fonte: Apple

Pubblicato il 16 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

"Ti abbiamo chiamato 3 volte": attenzione alla nuova truffa email
VoidProxy: phishing contro Microsoft 365 e Google

VoidProxy: phishing contro Microsoft 365 e Google
Pixel 10 e 9: Scam Detection anche per le app di messaggistica

Pixel 10 e 9: Scam Detection anche per le app di messaggistica
Una VPN premium al prezzo più basso del mercato: la magia di PrivadoVPN

Una VPN premium al prezzo più basso del mercato: la magia di PrivadoVPN

"Ti abbiamo chiamato 3 volte": attenzione alla nuova truffa email
VoidProxy: phishing contro Microsoft 365 e Google

VoidProxy: phishing contro Microsoft 365 e Google
Pixel 10 e 9: Scam Detection anche per le app di messaggistica

Pixel 10 e 9: Scam Detection anche per le app di messaggistica
Una VPN premium al prezzo più basso del mercato: la magia di PrivadoVPN

Una VPN premium al prezzo più basso del mercato: la magia di PrivadoVPN
Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 set 2025
Link copiato negli appunti