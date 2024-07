Proton Docs sfida Google Drive con focus su sicurezza e privacy

Proton, l’azienda nota per i suoi servizi incentrati sulla privacy, come la sua celebre VPN, ha appena lanciato un nuovo strumento: Proton Docs. Questa applicazione vuole essere un’alternativa sicura a Google Docs, Microsoft Office e altre soluzioni simili, offrendo ai clienti un’esperienza di creazione e la condivisione di documenti, che mette al primo posto la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Proton Docs si presenta come la scelta ideale per quei settori che spesso si trovano a gestire informazioni delicate, come il settore sanitario, quello finanziario, legale e dei media.

Caratteristiche principali di Proton Docs

Proton Docs offre una vasta gamma di funzionalità pensate per soddisfare varie esigenze. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Editing di testi ricchi con funzionalità di formattazione avanzate;

Ampia compatibilità con i formati di documenti più diffusi, come Word (docx);

Collaborazione e commenti in tempo reale;

Supporto alle immagini;

Markdown, rich text, blocchi di codice, liste di controllo e altro ancora.

Ma ciò che distingue davvero Proton Docs dalla concorrenza è la crittografia end-to-end come impostazione predefinita e la garanzia che non raccoglierà mai i dati degli utenti.

La filosofia di Proton Docs: sicurezza e privacy senza compromessi

Anant Vijay Singh, Product Lead di Proton Drive, ha sottolineato come Proton Docs renda facile la sicurezza e la privacy per gli utenti. Grazie all’impegno di Proton, gli utenti possono concentrarsi sulla creazione e la condivisione dei documenti, sapendo che le loro informazioni sono sempre protette. In un mondo in cui le Big Tech violano costantemente la privacy e gestiscono male i dati (vedasi Recall su Windows 11), Proton Docs si pone come una soluzione affidabile.

Come per gli altri servizi Proton, anche Proton Docs offre un livello gratuito per tutti i clienti, che fornisce l’accesso alle funzioni essenziali. In questo modo, chiunque può godere di un servizio incentrato sulla privacy a costo zero. Per chi desidera funzionalità aggiuntive, sono disponibili piani a pagamento che offrono ancora più opzioni e strumenti.