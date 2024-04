Proton Mail: Dark Web Monitoring in abbonamento

La software house svizzera ha annunciato una nuova funzionalità per Proton Mail. Gli utenti riceveranno una notifica su desktop o web, se viene rilevata la presenza di credenziali in un data breach. Dark Web Monitoring è tuttavia riservata agli abbonati Unlimited. In futuro verrà mostrato un avviso anche nelle app Android e iOS.

Proton Mail cerca le email nel dark web

L’indirizzo email rappresenta l’identità digitale online, in quanto viene usato per creare un nuovo account per un servizio. In seguito ad un data breach, i cybercriminali riescono ad ottenere gli indirizzi email che vengono successivamente venduti nel dark web. La nuova funzionalità di Proton Mail effettua la scansione delle parti nascoste di Internet e invia una notifica (visibile nel Security Center su web o desktop) se viene trovato l’indirizzo.

La tecnologia sviluppata dalla software house svizzera permette di effettuare la scansione continua di siti, forum e altre fonti associate con attività illecite. In particolare, Dark Web Monitoring cerca la presenza degli indirizzi email con uno dei 19 domini di Proton e altre informazioni associate, come password e dati delle carte di credito.

Nella notifica sono indicati i dettagli dell’account trovati sui siti di terze parti, tra cui nome del servizio, indirizzo email e password. Vengono anche suggerite alcune azioni, come il cambio di password o l’attivazione dell’autenticazione in due fattori. Un indicatore rosso specifica che il data breach richiede la massima attenzione (ad esempio perché la password è in chiaro o protetta da crittografia debole). Se l’indicatore è arancione non è stata rubata nessuna password o la crittografia è forte.

In futuro, la notifica verrà mostrata anche su Android e iOS. Inoltre è previsto il monitoraggio delle email con domini personalizzati e quelle esterne (non Proton Mail) usate per l’accesso a Proton Drive, VPN e Pass. L’abbonamento Proton Mail Unlimited costa 7,99 euro/mese, 9,99 euro/mese o 12,99 euro/mese in base alla durata.