Proton VPN e Pass: novità su Windows, macOS e Android

La software house svizzera ha annunciato alcune interessanti novità per Proton VPN e Proton Pass. La versione Android della VPN permette di cambiare l’icona in modo da nascondere l’app alla vista, mentre la versione Windows supporta il nuovo protocollo Stealth. Le versioni Windows e macOS del password manager supportano invece l’autenticazione biometrica.

Novità di Proton VPN

Le due novità di Proton VPN permettono di aggirare la censura e quindi proteggere gli utenti dai governi autoritari. Nella versione Android è stata aggiunta l’opzione per cambiare l’icona dell’app. Invece di quella ufficiale viene mostrata l’icona di un’app per il meteo, una calcolatrice o gli appunti.

In alcuni paesi dove l’uso delle VPN è vietato viene effettuato il controllo dei dispositivi. La funzionalità “Discreet Icon” dovrebbe ingannare le forze di polizia. Questa soluzione viene però sfruttata anche dai cybercriminali per distribuire malware, quindi è necessario prestare molta attenzione e scaricare Proton VPN solo dal Google Play Store.

La seconda novità è il supporto per il protocollo Stealth su Windows (già disponibile su macOS, Android e iOS). In alcuni paesi, gli ISP sono obbligati a rilevare e bloccare l’uso delle VPN. Il protocollo nasconde il traffico VPN che viene rilevato come normale traffico Internet.

Novità di Proton Pass

Proton Pass per Windows e macOS supporta ora l’autenticazione biometrica. Invece di inserire la password, gli utenti possono effettuare il login con Windows Hello (riconoscimento facciale) e Touch ID (riconoscimento dell’impronta). La funzionalità è tuttavia riservata agli abbonati Plus o Unlimited.

Tutti gli utenti possono invece utilizzare il password manager per conservare le informazioni dei contatti (identità) e sfruttare la compilazione automatica dei moduli online.