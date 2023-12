Proton VPN: la privacy secondo le leggi svizzere al 50% di sconto

Proton VPN è un provider svizzero che basa le sue tecnologie alle leggi sulla protezione dei dati più severe al mondo. Privacy e sicurezza sono al primo posto con la sua app leggera per i sistemi operativi, ma comunque ricca di funzionalità. Oggi la attivi al 50% di sconto! Approfittane subito, grazie a un risparmio unico che non rinuncia alla migliore protezione possibile.

Unica nel suo genere, la sua app è 100% open source, in grado di garantire estrema trasparenza. Questo è confermato dal fatto che chiunque può esaminare il suo codice. Inoltre, nemmeno gli sviluppatori tengono traccia del tuo Indirizzo IP, della tua posizione, delle tue comunicazioni o dei siti web che visiti. Tutto rimane tra te e te solo. Insomma, un alto livello di professionalità e privacy che si trova difficilmente sul mercato.

Con Proton VPN non solo risparmi denaro, grazie all’abbonamento biennale al 50% di sconto, ma ti risparmi anche violazioni di privacy pericolose. Infatti, oggigiorno è impossibile navigare online senza incorrere in situazioni dannose per la tua identità digitale. Pensa, molte aziende – anche conosciute – monitorano i tuoi movimenti tramite software specifici di tracker che installano su siti web insospettabili.

Proton VPN: la scelta perfetta se vuoi la tua privacy online

Attiva subito Proton VPN al 50% di sconto e scopri tutte le funzionalità incluse nella sua app multidispositivo. Sono davvero tanti i sistemi di protezione e ottimizzazione che operano non appena attivi questo servizio sui tuoi device. Scoprile tutte in questo elenco:

Kill Switch : protegge il tuo indirizzo IP anche se perdi la connessione;

: protegge il tuo indirizzo IP anche se perdi la connessione; Secure Core : aggiunge un livello di protezione alla connessione VPN con Hop VPN personalizzato;

: aggiunge un livello di protezione alla connessione VPN con Hop VPN personalizzato; NetShield Ad-Blocker : nasconde tutte le pubblicità su internet;

: nasconde tutte le pubblicità su internet; Filtro DNS: protegge dai tracker, malware e siti web pericolosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.