ProtonVPN su Windows, nuova interfaccia e profili personalizzabili

Dopo aver lanciato l’app Proton Drive per Windows on ARM, ora è il turno di una bella rinfrescata per il client VPN.

Proton VPN si rifà il look su Windows: arriva la nuova versione

Gli utenti Windows ora possono scaricare la versione aggiornata del software, con un’interfaccia ridisegnata per una navigazione più intuitiva. Il menu Impostazioni è stato completamente riorganizzato, rendendo più semplice l’accesso a funzioni avanzate come Kill Switch, Port Forwarding e Split Tunneling. E per i fan della personalizzazione, arriva la modalità chiara.

Ma la novità più succosa è l’introduzione dei profili su Windows e Android. Questa funzione, riservata agli utenti a pagamento, permette di creare profili su misura per scenari specifici. Ogni profilo può avere il suo paese, città, server, protocollo e altri parametri ottimizzati secondo le proprie esigenze. Ad esempio, si può avere un profilo per la navigazione generale, uno per il gaming, uno per lo streaming video e così via.

La configurazione dei profili include anche preset studiati per migliorare la privacy, i servizi di streaming, il gaming, le connessioni P2P e altro ancora.

Widget e scorciatoie per iOS e Android

Anche le app per iOS e Android si aggiornano. Su iOS arriva una nuova schermata Home con personalizzazione delle impostazioni e posizioni recenti. Inoltre, sia su iOS che su Android debutta un widget che consente di attivare la VPN e connettersi alle connessioni recenti o preferite senza nemmeno aprire l’app. I widget supportano anche i profili, per un accesso ancora più rapido.

Come scaricare le nuove versioni

La nuova app Proton VPN per Windows e iOS è già disponibile per il download. Su Windows, basta andare su Menu > Informazioni (l’app cercherà automaticamente gli aggiornamenti). Su iOS, l’update si trova nell’App Store.