ProtonMail: nuova interfaccia per la versione web

L'azienda svizzera ha annunciato un restyling per la versione web di ProtonMail, il noto servizio di posta elettronica con crittografia end-to-end, utilizzato da oltre 50 milioni di utenti nel mondo. Il nuovo design dell'interfaccia semplifica l'accesso alla varie funzionalità e agli altri prodotti Proton, ovvero Calendar, Drive e VPN.

ProtonMail: nuovo look sul web

L'aggiornamento estetico è arrivato dopo sette anni dal lancio della prima beta pubblica di ProtonMail. Il nuovo design semplifica l'uso del servizio e offre diverse opzioni di personalizzazione, senza ovviamente intaccare la caratteristica principale, ovvero la protezione di messaggi e contatti tramite crittografia end-to-end e supporto PGP. La software house svizzera afferma che la nuova interfaccia consente di pensare solo al contenuto dei messaggi, evitando di perdere tempo con la gestione della casella di posta.

La versione web di ProtonMail offre la possibilità di scegliere diversi temi e layout, scorciatoie da tastiera, filtri rapidi per l'ordinamento dei messaggi e un nuovo “app selector“. Quest'ultimo, accessibile cliccando sui nove puntini in alto a sinistra, permette di passare ad un altro servizio Proton.

La privacy rimane sempre la priorità assoluta. Grazie alla crittografia end-to-end, nessuno può leggere i messaggi ricevuti e inviati. L'utente può anche impostare una scadenza per i messaggi cifrati (sono eliminati automaticamente dalla casella di posta del destinatario).

ProtonMail è disponibile in modalità freemium. La versione Free consente la gestione di un solo account (150 messaggi al giorno e 5000 MB di storage). Le altre tre versioni (Plus, Professional e Visionary) non hanno limitazioni e offrono funzionalità avanzate. I prezzi sono compresi tra 5 e 30 euro/mese.